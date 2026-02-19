二代（第2弾）御城印「大野城」完成、3月1日から販売開始

宇美町

昨年3月から販売開始して以来、好評販売中の御城印「大野城」の第2弾が完成しました。

大野城跡の美しい景観を背景に、その歴史の壮大さを力強い書で表現した、すばらしい仕上がりとなっています。紙素材が一般的な御城印ですが、二代（第2弾）御城印「大野城」は、本来の姿をより身近に感じることができるプラスチック素材となっています。

第1弾御城印に続き、福岡県立宇美商業高等学校と町との連携協定に基づき、御城印の書（文字）と写真は、同校書道部と写真部にご協力いただきました。

【二代（第2弾）御城印「大野城」完成披露式】

2026年2月18日（水曜日）、宇美町役場において完成披露式を行いました。

披露式には、校長先生をはじめ、教頭先生、顧問の先生、そして、製作に関わった3名の生徒にご参加いただきました。

生徒からは、「町のPRに関わる取り組みという、とても貴重な経験をすることができました。」と、嬉しい感想をいただきました。

宇美商業高等学校 笹野明裕校長（左）と安川茂伸宇美町長（右）写真部の牧田さん（左）、書道部の松本さん（左から2番目）、写真部の溝部さん（右）

【御城印とは】

登城の記念として、城がある自治体を訪れた際にいただける記念証で、現在、全国500以上の城で販売されています。

二代（第2弾）御城印「大野城」 左「背景：百間石垣（行書体）」 右「背景：紅葉と滝（隷書体）」の2種類

【大野城とは】

宇美町の南、四王寺山にある文献上での日本最古の古代山城で、国特別史跡に指定されています。

宇美町・太宰府市・大野城市にまたがって所在しますが、城内の約80％以上は宇美町内にあります。

https://www.town.umi.lg.jp/site/spot/kanko165.html

国指定特別史跡 大野城 百間石垣

【御城印「大野城」販売について】

○令和8年３月1日（日曜日）販売開始

○場所 宇美町立歴史民俗資料館 窓口（住所：宇美町宇美一丁目1番22号）

電話番号：092-932-0011

※宇美町立歴史民俗資料館の休館日は販売できません。

休館日：年末年始（12月29日～1月3日）、毎週月曜日(月曜が祝日の場合は翌日。宇美八幡宮祭

礼日と重なる場合は順延。)

○販売時間 8時30分～16時45分まで

○各種1枚500円（税込）

※通信販売や郵送での販売対応は行いません。また、お一人様 1種5枚までの販売枚数制限をさせていただきますので、ご理解をお願いいたします。

https://www.town.umi.lg.jp/site/kankousab-site/66397.html

【初代御城印も好評販売中】

初代御城印「大野城」 白色は完売済み。若草色・びわ色の在庫数も少なくなっています。※1枚300円（税込）お一人様1種5枚まで。