主演 福原遥の続演決定！実写映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』8月7日（金）全国公開

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）が発行する、シリーズ累計発行部数170万部を突破した汐見夏衛によるベストセラー小説「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」(スターツ出版文庫) は、実写映画として2023年12月に劇場公開され約350万人を動員致しました。

今回、昨年8月に映画化が決定していた「あの花」の続編、「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」において、主人公の加納百合役として福原遥さん、千代役に出口夏希さん、石丸役に伊藤健太郎さんの続演が決定致しました。前作から7年後の百合（福原さん）の姿を描く「あの星」で感動の物語が完結。2026年8月7日（金）に全国公開となる本作にどうぞご期待ください。

■公式サイト：https://movies.shochiku.co.jp/anohoshi-movie/(https://movies.shochiku.co.jp/anohoshi-movie/)

■公式X／公式Instagram／公式TikTok ：@anohoshimovie

■特報映像30秒：https://youtu.be/V3HWhigre_g(https://youtu.be/V3HWhigre_g)

映画 『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』 STORY

1945 年の日本にタイムスリップした女子高生の百合は、

彰という青年に出会い、初めて恋をした。

しかし、彼は特攻隊員だった―――。

大空の彼方へ飛び立っていく彰を

止めることができなかった百合。

愛する人を失ったその時、

現代で目を覚ました百合は、

あたりまえの日常に幸せを感じるようになったが

彰への想いは決して消えることはなかった。

彰に会いたい――――。

7 年後、

百合は、彰の夢でもあった高校教師になり、生徒たちとの忙しい日々を送る。

そんな彼女の前に、ある人物が現れる―――

キャスト・監督・原作者紹介

●福原 遥 ／ 加納 百合 役

25 年に「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」にて NHK 大河ドラマ初出演、同年には「明日はもっといい日になる」でフジテレビ月 9 初出演＆初主演を果たし、その確かな演技力と親近感で今や国民的な人気を誇る福原遥が『あの花』より続演致します。『あの星』出演に対して、福原は、「汐見先生が生み出した大切な百合をまた演じられることをとても嬉しく思うと同時に、「あの花」をたくさんの方に愛していただいたからこその不安もありました。ですが、新城監督をはじめ、素晴らしいキャストの皆様、

スタッフの皆様のおかげで、改めて百合と丁寧に向き合うことができ、皆様と心を込めて作品を作り上げることができました。」とコメント。撮影を終え、福原自身も完成を待ちわびている様子。本作『あの星』は、『あの花』から 7 年後の現代が舞台。百合は 1945 年の日本で恋をした特攻隊員・彰（水上恒司）の夢でもあった高校教師になります。なお教師役は福原自身初の役どころになります。

●出口 夏希 ／ 千代 役

1945 年の日本で百合と歳の近い女学生・千代役を演じた出口夏希が同役で続演することが決まりました。 『あの花』ファンにとって、百合（福原）同様に、愛する人を失った千代（出口）のその後も気になるところで、出口自身も、「現代に戻った百合、そして千代はその後どのように過ごしていたのか、残された人たちの思いを、ぜひ『あの花』と合わせて観ていただきたいです。」とコメントしています。

●伊藤 健太郎 ／ 石丸 役

千代が愛した特攻隊員・石丸役の伊藤健太郎も『あの星』に同役で続演することが決まりました。伊藤は、「『あの花』の続編という事で石丸がどの様に登場するのか、みなさんと同じ様に自分も気になる所でした。台本を読ませていただき、汐見先生もおっしゃっている様に、『あの花』と『あの星』でひとつの物語になっていて非常に心が動かされました。」とコメントしています。

●監督：新城 毅彦

メガホンをとるのは、映画『366 日』の大ヒットが記憶に新しい、ラブストーリーの名手・新城毅彦。撮影は、昨年 10～11 月に国内各地で敢行。現在は完成に向けて絶賛編集中です。

●原作：汐見 夏衛

「百合と彰の物語は『あの花が咲く丘』で始まり『あの星が降る丘』で完結する、と思っています。ですので、あの星も映画化していただけると伺ったとき、嬉しさと同時に安堵も感じました。小説の世界と違って実写作品にはどうしてもたくさんの制約があり、いくつか原作とは違う部分があります。ですが今回、脚本が作られていく過程から携わらせていただき、私としてはどれも納得できる変更だと感じました。何より、終戦の夏を生身で体験した百合が、現代に戻ってからどれだけ変化し成長し、さらなる新しい出会いが百合にどんな変化をもたらすか、という原作における大事なテーマは、変わらず描いてくださっていると思います。」とコメントを寄せています。

<8月7日（金）全国公開＞ 作品概要

●タイトル：『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』

●原作：汐見夏衛「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」（スターツ出版文庫）

●主演：福原 遥

●出演：出口 夏希 伊藤 健太郎

●監督：新城 毅彦

●脚本：山浦 雅大

●製作：映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」製作委員会

●配給：松竹

●公式サイト ：https://movies.shochiku.co.jp/anohoshi-movie

公式 X ：https://x.com/anohoshi_movie

公式 Instagram：https://www.instagram.com/anohoshi_movie

公式 TikTok ：https://www.tiktok.com/@anohoshi_movie

●撮影スケジュール：2025 年 10 月 7 日クランクイン～11 月 29 日クランクアップ ＠国内各地

●公開：2026 年 8 月 7 日（金）

●(C)表記：（C）2026「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」製作委員会

原作シリーズ紹介

＜特設サイトはこちら＞https://novema.jp/article/starts/anohoshi/movie(https://novema.jp/article/starts/anohoshi/movie)

汐見夏衛「あの花」「あの星」の書籍情報をはじめ、様々なトピックスをお届けしています。

（左から）『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（スターツ出版文庫） 、『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（スターツ出版 単行本）

【超ヒット作『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』待望の続編！】

『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（スターツ出版文庫）

汐見夏衛 ／著 イラストレーター：あんよ

ISBN 978-4813710264、748円（税込）

【『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編が単行本で登場！】

『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（スターツ出版）

汐見夏衛／著 イラスト：ふすい

ISBN 978-4813794950、1,650円（税込）

【シリーズ累計170万部突破の人気作！「あの花」シリーズをご紹介】

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』

「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」（スターツ出版文庫）

汐見夏衛 ／著、イラストレーター：pomodorosa

ISBN 978-4813701309

「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」（スターツ出版 単行本）

汐見夏衛 ／著、イラストレーター：ふすい

ISBN 978-4813792475

「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。Another」（スターツ出版 単行本）

汐見夏衛 ／著、イラストレーター：ふすい

ISBN 978-4813793410

「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」（野いちごジュニア文庫）

汐見夏衛 ／著、イラストレーター：三湊かおり

ISBN 978-481378014-4

◆映画に関するお問い合わせ：松竹株式会社 映画宣伝部 03-5550-1589

◆原作に関するお問い合わせ：スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2109-c6dac1ff276acbc404904b73153f5c40.pdf