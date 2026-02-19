【新プラン】「香りでほどき、結（ゆい）でつなぐ大人女子旅」

伊賀市

ノスタルジックな木造建築の校舎内アロマ体験旧小田小学校

～忍者はアロマセラピストだった～ 伊賀の歴史と名建築に身を委ね、心と体を整える「リトリート旅」

忍者の聖地・伊賀上野(三重県）でかつて忍者が薬草や香りで心と体を整えていたという知恵と精神に触れ「香りを通して、自分と向き合う時間」を楽しむ1泊2日の大人世代に向けた新しい宿泊プランの提供を開始します。

■ 旅のコンセプト：

歴史的な街並みが残る伊賀上野で、２日間かけて一つの「香袋」を仕上げるこの旅は、単なる観光ではなく、「腰を据えてゆっくりと自分を愛でる」ための特別な時間です。

■ 建築・ものづくりファンを魅了する3つのポイント

結（ゆい）体験地元テキスタイルデザイナー伊藤尚美さんのブランド「nani IRO」のリネン生地宿泊先：スモールブティックホテル 泊船 HAKUSEN

１. 上質な素材と向き合う

- １日目に、アロマ空間コーディネーターのサポートのもと、100％天然のエッセンシャルオイルで自分自身を整えるための香りを調合します。- ２日目は、伝統的工芸品「伊賀組紐」の古民家工房で、伝統の技「結（ゆい）」を体験。地元の作家がデザインしたリネン生地で、世界に一つだけの香袋を完成させます。

２.文化財建造物を楽しむ

- 体験会場は、明治14年建築された三重県最古の校舎「旧小田小学校」です。- 宿泊は、 世界的建築家ル・コルビュジエの思想を継ぐ巨匠・坂倉準三が設計した旧上野市庁舎を再生したスモールブティックホテル「泊船 HAKUSEN」に滞在していただきます。

３.伊賀牛を味わう

■ プラン概要

- 夕食は、地酒を出汁に使った伊賀牛のしゃぶしゃぶです。城の形をした伊賀焼土鍋「伊賀城五桜閣」でいただく蒸し料理など、忍者に扮したスタッフの演出で、特別な夜を彩ります。

・ 名称： 香りでほどき 結（ゆい）でつなぐ大人女子旅

・ 開始時期： 2026年3月より定期開催（予約受付中）

・ 価格： 1泊2日 5４,000円～（体験・宿泊・夕朝食込、2名1室利用時）

集合場所までの旅費は含みません

※現地での移動手段は基本自家用車となりますが、公共交通機関でお越しの方にはタクシーの手配をいたします。ご予約時にご相談ください。

特設サイト：https://iga-kanko.com/tourplan01.html

Instagram：https://www.instagram.com/iga_kaori.tabi/

【本件に関するお問い合わせ先】

・本事業について：伊賀上野ＤＭＯ（伊賀市観光振興課内）

電話：0595-22-9670

■ 伊賀上野DMOについて

忍者の聖地・伊賀において、地域の歴史、文化、人々の営みに深く触れる体験プログラムを開発しています。今後はインバウンド向けプランの拡充や、地域全体でのコンシェルジュ機能の強化を目指しています。