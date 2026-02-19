日本航空の機内特別食「アレルギー対応食」に 食物アレルギー対応サービス「matoil」のデザートが登場

京セラ株式会社が運営する食物アレルギー対応サービス「matoil（マトイル）」は、このたび、日本航空株式会社（以下：日本航空）が提供する機内特別食の「アレルギー対応食」に、デザート3種が採用されましたので、お知らせします。



今回提供されるデザートは、「クッキー・プレーン」「マドレーヌ・カカオ」「ショコラレモンムースケーキ」の3種で、いずれも特定原材料等28品目を使用していないアレルギー対応のデザートです。機内食採用にあたり、アレルギーのある方が空の旅という特別な環境においても安心して食事を楽しんでいただけるよう、matoilのこれまでの知見を生かし開発しました。





matoilのデザートは、本年3月1日（日）から日本航空国際線ファーストクラスおよびビジネスクラスにて提供されます。

matoilのクッキー・プレーン（左）、マドレーヌ・カカオ（中）とショコラレモンムースケーキ（右)

matoilのデザートが並ぶ日本航空国際線の特別機内食「アレルギー対応食」（イメージ）





matoilはこれまで、食物アレルギーがある方々に向けて、食事が理由で行動が制限されることがないよう、お客さまのご自宅だけでなく旅先など、さまざまなシーンで食事の提供を行ってまいりました。



このたびの日本航空の機内特別食「アレルギー対応食」へのデザート提供を通して、アレルギーのある方々の安心で快適な空の旅の実現に寄与してまいります。



matoil公式サイトURL：https://www.matoil.jp/