依存リスクを回避する疼痛管理ソリューション―非オピオイド系鎮痛剤パッチ市場、2031年45.56億ドルへ
非オピオイド系鎮痛剤パッチは、痛みの管理を目的とした医療用パッチで、オピオイド系薬剤を使用せずに疼痛の緩和を提供する製品である。これらのパッチは、局所的に薬剤を供給するため、全身的な副作用を軽減できる点で注目されており、慢性的な痛みや局所的な痛みに対する効果的な治療法として、多くの患者に利用されている。主に筋肉痛、関節炎、神経痛などの症状に対して使用され、持続的な鎮痛効果を提供する。非オピオイド系という特性により、依存症のリスクを避けつつ、効果的な痛み管理が可能であることから、医療業界でも注目を集めている。
この市場は、痛み管理の方法として新しい選択肢を提供するだけでなく、オピオイド依存症問題の解決策を模索する中で、急速に成長を遂げている。非オピオイド系鎮痛剤パッチの主要な利点は、薬物が直接患部に作用するため、他の治療法と比較して副作用が少ないこと、また持続的に効果が得られるため、患者の生活の質を向上させる点である。
業界の成長と市場規模
LP Information調査チームの最新レポートである「世界非オピオイド系鎮痛剤パッチ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577003/non-opioid-analgesic-patch）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.6%で、2031年までにグローバル非オピオイド系鎮痛剤パッチ市場規模は45.56億米ドルに達すると予測されている。
この成長の背後には、慢性的な痛みを抱える高齢者人口の増加、医療従事者によるオピオイド依存症のリスク回避への関心の高まり、そして局所的な治療法への需要がある。
市場の成長は、主に技術革新と製品の品質向上に起因しており、企業は患者のニーズに応えるため、さらに効果的で持続的な鎮痛効果を提供する新しい製品を開発している。非オピオイド系鎮痛剤パッチの需要は、医療従事者や患者からの認知度の向上により、今後も増加することが予想される。特に、オピオイド依存症に対する懸念が強まる中で、より安全な鎮痛方法を求める声は大きくなっており、この市場の拡大に寄与している。
図. 非オピオイド系鎮痛剤パッチ世界総市場規模
図. 世界の非オピオイド系鎮痛剤パッチ市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要メーカーと競争環境
LP Informationのトップ企業研究センターによると、非オピオイド系鎮痛剤パッチの世界的な主要製造業者には、Hisamitsu Pharmaceutical、Teikoku Seiyaku、IBSA Pharma、Kowa Company、Haleon、Kenvue、Viatris、Opella Healthcare、Teva Pharmaceuticals、Lead Chemical などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約66.0%の市場シェアを持っていた。
特に、Hisamitsu PharmaceuticalとTeikoku Seiyakuは、技術革新と製品ラインの多様化を進めており、競争優位性を確立している。また、IBSA PharmaやKowa Companyも、国際市場において積極的な展開を行っており、グローバルな競争環境において重要な役割を果たしている。新興企業も市場に登場し、差別化された製品を提供することで競争を激化させており、業界全体の進化を促進している。
今後の展望と市場の課?
今後、非オピオイド系鎮痛剤パッチ市場は引き続き成長を続けると予測されるが、競争が激化する中で、企業は新たな市場ニーズに応えるための柔軟な戦略が求められる。技術革新が進み、患者のニーズに合った製品の開発が進む一方で、規制の強化や新たな安全基準の導入も課題となるだろう。また、製品の価格競争が激化する中で、企業はコスト管理と利益確保のバランスを取る必要がある。
今後の展望と市場の課?
今後、非オピオイド系鎮痛剤パッチ市場は引き続き成長を続けると予測されるが、競争が激化する中で、企業は新たな市場ニーズに応えるための柔軟な戦略が求められる。技術革新が進み、患者のニーズに合った製品の開発が進む一方で、規制の強化や新たな安全基準の導入も課題となるだろう。また、製品の価格競争が激化する中で、企業はコスト管理と利益確保のバランスを取る必要がある。