海外旅行の急増とセキュリティ強化の需要により、世界の電子パスポート市場は2027年までに800億米ドルに達すると予測

海外旅行の急増とセキュリティ強化の需要により、世界の電子パスポート市場は2027年までに800億米ドルに達すると予測