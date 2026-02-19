海外旅行の急増とセキュリティ強化の需要により、世界の電子パスポート市場は2027年までに800億米ドルに達すると予測
世界のEパスポート市場は、海外旅行者数の増加とセキュリティ対策強化の切迫したニーズを背景に、目覚ましい成長を遂げています。既に130カ国以上でEパスポートが導入されており、市場規模は2027年末までに800億米ドルに達すると推定されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は22%を超えると見込まれています。この急成長は、ますます相互接続が進む世界において、安全で効率的な旅行ソリューションの重要性が高まっていることを反映しています。
成長の原動力：
海外旅行がより身近になり、広く普及するにつれ、政府や国境管理機関は増加する旅行者数の管理という課題に直面しています。生体認証と強化されたセキュリティ機能を備えたEパスポートは、信頼できるソリューションとして急速に導入が進んでいます。旅行者を個人情報の盗難、詐欺、そして潜在的なセキュリティ上の脅威から保護する必要性から、世界中でEパスポートの普及が進んでいます。
海外旅行の増加
世界的なモビリティの向上は、Eパスポート市場の成長を牽引する主要な要因の一つです。国際航空運送協会（IATA）によると、航空旅客数は2037年までにほぼ倍増すると予想されており、効率的で安全かつ合理化された旅行手続きの重要性が浮き彫りになっています。電子パスポートは、入国審査場での手続きを迅速化し、旅行者が列に並ぶ時間を短縮することで、利便性と安全性の両方を向上させます。
セキュリティ強化に向けた政府の取り組み
世界各国政府は、テロ、個人情報の盗難、詐欺に対する懸念の高まりに対抗するため、渡航文書のセキュリティ強化に注力しています。生体認証データを含むマイクロチップが埋め込まれた電子パスポートは、国内および国際的なセキュリティプロトコルにおいて不可欠な要素となっています。これらの高度な機能により、電子パスポートの偽造が困難になり、国境検問所でのリアルタイム認証が可能になり、より安全な旅行環境の実現に貢献しています。
電子パスポートソリューションにおける主要な技術進歩
技術の進歩により、電子パスポートのセキュリティ機能は大幅に向上しました。指紋や顔認識などの生体認証データの統合により、不正アクセスに対する保護がさらに強化されています。さらに、Eパスポートに保存されるデータは暗号化されているため、旅行者の機密情報はサイバー脅威から安全に保護されます。
さらに、Eパスポートにスマートカード技術が採用されたことで、パスポートの発行と検証の柔軟性が向上しています。この技術により、当局はEパスポートの完全性とセキュリティを確保しながら、より費用対効果が高く効率的な方法でEパスポートを発行できます。
地域別市場分析：
世界のEパスポート市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域などの地域での積極的な導入によって牽引されています。北米とヨーロッパは、高度なインフラと高い国際旅行頻度を背景に、現在Eパスポートの最大の市場となっています。これらの地域では、政府は高まるセキュリティ要件に対応するため、パスポートシステムとインフラのアップグレードに多額の投資を行っています。
アジア太平洋地域では、中国、インド、日本などの国々でEパスポートの導入が急速に進んでいます。これらの地域、特に欧米諸国への海外旅行の増加に伴い、安全な渡航書類の需要が高まっています。さらに、国民IDシステムの近代化に向けた地域的な取り組みも、市場の拡大を牽引しています。
