四谷学院「療育55段階プログラム」が子育ての“困りごと”を解消する動画５本を無料進呈
独自の「ダブル教育」システムによる、きめ細かい指導が特長の大学受験予備校「四谷学院」（経営母体：株式会社四谷学院、本社：東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦）が運営する「療育55段階プログラム（55レッスン）」では、令和８年２月19日(木)～3月5日(木)の期間中、お悩み解消動画を期間限定で視聴できる「新学期応援キャンペーン」を実施します。
▼四谷学院通信講座 「療育55段階プログラム（55レッスン）」
https://yotsuyagakuin-ryoiku.com/lp/
対象となるのは、２月19日(木)から3月5日(木)の間に「療育55段階プログラム（55レッスン）」にお申し込みされた方です。
■キャンペーン期間中のお申し込みで「お悩み解消動画」プレゼント！
＜特典動画ラインナップ＞
１.オムツを脱ぐのが嫌！トイトレの進め方は？
２.アナログ時計が読めない！ どう教える？
３.気になったら 質問が止まらない時は？
４.保育園から帰りたがらない！お迎え時にできることは？
５.お風呂に入りたがらない！関わり方のコツは？
※動画の視聴期限は2026年4月末までです。
どの動画も、よくあるお悩みはもちろん、日々の子育てのヒントや、園や学校の先生と連携を取る上で役立つ内容が満載です。
■新学期を安心して迎えるために
進学・進級を控えたこの時期は、お子さまはもちろん、保護者の方にとっても心が揺れやすいタイミングです。「新しいクラスでうまくやっていけるだろうか」「先生や周りの子と、ちゃんと関われるだろうか」--そんな不安を抱くのは、決して特別なことではありません。多くのご家庭が同じ想いを抱えながら、新学期を迎えています。
55段階プログラムでは、お子さま一人ひとりの「できる」を丁寧に細分化し、スモールステップで成功体験を積み重ねていきます。今この時期から新学期に向けての準備を始めることで、お子さまの自信につながるだけでなく、見守るご家族の心にもゆとりが生まれます。
■（無料）個別相談実施中！
個別相談では、発達支援の専任スタッフが、お子さまの今の様子を一緒に整理し、合う「学びの方向」を見つけるお手伝いをします。「受講するかどうかは決めていないけれど、子どもへの発達（子育て）について相談したいことはある」という方も大歓迎です。ぜひお気軽にご参加ください。
▼（無料）個別相談 予約フォーム
https://www.428255.jp/reservation_form/ryoiku/
【相談会実施時間】月～金（10:00～16:00）
【実施方法】オンライン（Zoom）またはお電話
※実施時間の目安は30分程度です。
配信元企業：株式会社四谷学院
