アルミニウムドロス再生炉の世界市場2026年、グローバル市場規模（固定式、回転式）・分析レポートを発表

2026年2月19日
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アルミニウムドロス再生炉の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、アルミニウムドロス再生炉のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、アルミニウムドロス再生炉の世界市場規模は2024年に80.4百万米ドルと評価されています。市場は堅調に拡大する見通しで、2031年には121百万米ドル規模へ成長すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.1パーセントとされ、資源循環の強化とアルミニウム回収価値の高まりが市場成長を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の強靭性についても評価しています。再生炉は設備投資額が大きく、部材調達や国際輸送条件の影響を受けやすいため、関税や政策変更が導入コストと採算性に影響する点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
アルミニウムドロス再生炉は、アルミニウムの溶解や鋳造工程で発生する副産物であるドロスから、価値のあるアルミニウムを回収するための専用炉です。ドロスは酸化により生成され、金属アルミニウム、酸化アルミニウム、さらに塩類や金属粒子などの不純物が混在した状態となります。
再生炉はこの混合物を処理し、回収可能なアルミニウムを取り出して資源として再利用する役割を担います。これにより、原料ロスの低減、廃棄物量の削減、製造コストの改善に寄与し、環境負荷の低減にもつながります。アルミニウムの再資源化が重視される中で、製錬・鋳造現場とリサイクル拠点の双方で重要な設備として位置付けられています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、アルミニウムドロス再生炉市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場はアルミニウム生産量、リサイクル比率、環境規制、金属価格、設備更新サイクルなどの影響を受けるため、競争環境や需給トレンド、需要を左右する要因を幅広く検証しています。さらに、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、アルミニウム産業の集積度やリサイクル政策の違いによる需要差を比較できる構成です。
また、タイプ別および用途別の市場予測が示され、どの方式や導入領域が今後の成長をけん引するのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、アルミニウムドロス再生炉市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品開発、販売戦略、地域展開方針の検討に資する情報提供を目的としています。
