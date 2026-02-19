「モンスターストライク」LINE着せかえシリーズ第77弾！「ジュゲム」「ヘラクレス」「カルマロックスター」がLINE着せかえで登場！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）が提供するスマートフォンアプリ「モンスターストライク」(以下、モンスト)のLINE着せかえ3点を2026年2月19日（木）に一斉配信致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342089/images/bodyimage1】
2019年10月10日（木）に、全25点が一斉配信されたLINE着せかえシリーズ第１弾は、LINE着せかえランキング1位を獲得した『ルシファー』を筆頭に、多数のモンストキャラがランキングTOP20圏内にランクインしました。今回の「モンスターストライク」LINE着せかえシリーズ第77弾は、2025年11月25日（火）にて真獣神化が解禁された『十二功業の大英雄 ヘラクレス』、2025年12月6日(土)の「激・獣神祭」新限定キャラの『ジュゲム：不滅の男』、2025年12月20日(土)にて新登場の『ハザードロックバンド カルマロックスター』がLINE着せかえとなって登場です！
■モンスターストライクとは
スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”を上手く活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月に提供開始し、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。
■LINE着せかえ作品紹介＜モンスターストライク＞
https://www.increws.co.jp/sp/line/monster-strike.html
【利用料金】370円（税込）または、150 LINEコイン
■モンスターストライク
【OFFICIAL SITE】 https://www.monster-strike.com/
【OFFICIAL X】 https://x.com/monst_mixi
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342089/images/bodyimage1】
2019年10月10日（木）に、全25点が一斉配信されたLINE着せかえシリーズ第１弾は、LINE着せかえランキング1位を獲得した『ルシファー』を筆頭に、多数のモンストキャラがランキングTOP20圏内にランクインしました。今回の「モンスターストライク」LINE着せかえシリーズ第77弾は、2025年11月25日（火）にて真獣神化が解禁された『十二功業の大英雄 ヘラクレス』、2025年12月6日(土)の「激・獣神祭」新限定キャラの『ジュゲム：不滅の男』、2025年12月20日(土)にて新登場の『ハザードロックバンド カルマロックスター』がLINE着せかえとなって登場です！
■モンスターストライクとは
スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”を上手く活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月に提供開始し、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。
■LINE着せかえ作品紹介＜モンスターストライク＞
https://www.increws.co.jp/sp/line/monster-strike.html
【利用料金】370円（税込）または、150 LINEコイン
■モンスターストライク
【OFFICIAL SITE】 https://www.monster-strike.com/
【OFFICIAL X】 https://x.com/monst_mixi
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ