TVアニメ『グノーシア』初となるLINE絵文字がインクルーズより2点同時に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ『グノーシア』のLINE絵文字を2026年2月19日（木）に2点同時に配信を開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342088/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342088/images/bodyimage2】
TVアニメ『グノーシア』初となるLINE絵文字が、【株式会社インクルーズの販売アカウント】より2点同時に配信を開始！挨拶や感情表現、ちょっとしたリアクションなど、さまざまなシーンで使いやすい絵文字となっております。是非、LINE絵文字でもTVアニメ『グノーシア』の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ『グノーシア』Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=698c42d526782733e6b5802c
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
【タイトル】TVアニメ『グノーシア』Vol.2
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=698c42d1ff4a66421d9a89c1
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■TVアニメ『グノーシア』
宇宙船を舞台に繰り返される、終わらない時間。
乗員の中に紛れ込んだ、正体不明の敵――グノーシア。
疑い、欺き、選択を重ねる中で、
少しずつ明かされていくキャラクターたちの真実。
人間か、グノーシアか。
その判断が、生と死、そして未来を分ける。
SF×ミステリーが交錯する、
思考と感情を揺さぶる物語。
【OFFICAL SITE】https://gnosia-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/gnosia_off
(C)Petit Depotto/Project D.Q.O.
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ