フィルムからはがすだけで簡単に使えるバター風味のコクのあるおいしさブルボン、「バター風味シート」を3月1日(日)に新発売！
株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、冷蔵シート食品の“かんたんクッキング”シリーズに「バター風味シート」を2026年3月1日(日)に新発売いたします。
フィルムからはがすだけ！「バター風味シート」
フィルムからはがすだけで使える「バター風味シート」は、北海道産バターを配合したバター風味のトースト用シート食品で、パンにのせるだけでかんたんにおいしいバター風味のトーストを作ることができます。普段のお料理にも使用でき、加熱しなくてもおいしくお召しあがりいただけます。北海道産バターのコクのある味わいで、塗り広げる手間なく、使い切りやすい、かんたん便利な商品です。
【商品概要】
商品名 ： バター風味シート
内容量 ： 50g(5枚)
発売日 ： 2026年3月1日(日) 全国発売
販売チャネル(予定)： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ： オープンプライス
賞味期限 ： 6カ月
【かんたんクッキングシリーズ】
スライス生チョコレート
のせて焼くメロンパンシート
のせて焼くフレンチトースト風シート
〇“かんたんクッキング”シリーズを使用したアレンジレシピを当社ホームページやSNSにて公開しています。レシピを参考にお客様ならではの楽しみ方でお召しあがりいただけます。
◆アレンジレシピサイト
https://www.bourbon.co.jp/kantancooking/recipe.html
◆アレンジレシピ Instagram
BOURBON(ブルボン)アレンジレシピ【公式】(@bourbon_arrange_recipe)
https://www.instagram.com/bourbon_arrange_recipe/
