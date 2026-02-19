植物性だから叶う美味しさを届けるブランド「wellbeans(ウェルビーンズ)」は、物価高や健康志向の高まりを受け、全国のバター好き300名を対象に「バターの利用実態」に関する調査を実施しました。





調査で「人に教えたいバターを載せるとうまいもの」を聞いたところ1位は「じゃがいも(161票)」、2位は「パン(125票)」が続き、3位には意外にも「ラーメン(55票)」がランクインしました。また、約3人に1人の35.0％の人が、バターを素材にそのまま載せて食べているなど、バターそのものの味わいを楽しむ実態も見えてきました。





バター選びで重視する点は「価格」と「味」が中心である一方、10代は「価格(74.0％)」を重視するが「メーカー・ブランド(14.0％)」は気にしない「コスパ重視」、40代は全年齢で唯一、「価格(66.0％)」よりも「風味・香り(72.0％)」を重視する「味重視」など、年代によって選び方に違いがあることがわかりました。





また、バターへの不満や課題に感じることでは「値段が高い(51.0％)」に続き、「カロリーが高い(41.0％)」「コレステロールが多い(21.3％)」など健康面での不満や課題が上位となり、バター好きの半数近くが健康を理由にバターを制限していることが判明しました。こうした「好きだけど我慢している」というニーズを受け、植物性バターへの関心も高く、豆乳生まれの植物性バター「wellbeans non butter white(ノンバターホワイト)」を使ってみたいかの質問には、約3人に2人が「使ってみたい」と回答しました。





バター好きの半数近くがバターを制限





＜本調査のトピックス＞

1.【楽しみ方】バターを載せるとうまいもの「ホットケーキ」や「さつまいも」を抑えて「ラーメン」が3位に！さらに、バター好きの約3人に1人はそのまま味わう





2.【選び方】バター選び、重視するのは「価格」と「味」。年代で異なるこだわり

10代は「コスパ」、40代は「味」、50代以上は「ブランド」





3.【不満】バター好きの不満は「価格」と「カロリー」。バター好きの半数近くが健康面を理由にバターを我慢している！





4.【関心】植物性バターへの関心。約3人に2人が「使ってみたい」。使いたい理由は健康に良さそう









＜調査概要＞

調査内容：バターの利用実態と意識に関する調査

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年12月4日～5日

調査対象：バターが好きで、月に1日以上利用している全国300名

※年代(10代～60代以上)均等割付

※「バターが好きですか？」という質問に対し、「好き」「どちらかというと好き」と回答した方









1.【楽しみ方】バターを載せるとうまいもの「ホットケーキ」や「さつまいも」を抑えて「ラーメン」が3位に！さらに、バター好きの約3人に1人はそのまま味わう

バター好きが人に教えたい「バターを載せるとうまいもの」を聞いたところ、1位「じゃがいも(161票)」、2位「パン(125票)」に続き、「ホットケーキ(43票)」や「さつまいも(22票)」といった準定番を抑えて3位に「ラーメン(55票)」がランクインしました 。また、バターの利用シーンとしては定番のパンに塗る、料理の味付け「素材にそのまま載せて食べる」と回答した人が35％にのぼり、多くのバター好きはバターそのものの味わいを楽しんでいる様子がわかりました。





(質問)あなたが人に教えたい「バターを載せると美味しい」と思うものを、3つまでお答えください。(n=300)

(質問)あなたがバターを使う(食べる)シーンとして、最も当てはまるものを3つまでお選びください。(n=300)





2.【選び方】バター選び、重視するのは「価格」と「味」。年代で異なるこだわり

10代は「コスパ」、40代は「味」、50代以上は「ブランド」

バターを選ぶ際に重視する点について聞いたところ、全体では「価格(62.3％)」が最も高く、次いで「風味・香り(52.3％)」、「コク・濃厚さ(49.7％)」といった味に関する項目が続きました。物価高の影響で価格への意識が高まる一方で、「味」も譲れないという葛藤がうかがえます。また、年代別の比較では世代ごとのバター選びで重視することの違いが浮き彫りになりました。





・10代 ：最も「価格」を重視する一方、

「メーカー・ブランド」にはこだわらないコスパ重視

・20～30代：「容量・サイズ」や「使いやすさ」など利便性重視

・40代 ：全年齢で唯一、「価格」を「風味・香り」が上回る味重視

・50代以上：他の世代よりもメーカー・ブランド重視





(質問)バターを選ぶ際に重視している点を、すべてお選びください。(n=300)

年代別・バターを選ぶ際に重視する点の比較





3.【不満】バター好きの不満は「価格」と「カロリー」。バター好きの半数近くが健康面を理由にバターを我慢している！

バター利用時の不満や課題について聞いたところ、最も回答が多かったのは「値段が高い(51.0％)」でした。次いで「カロリーが高い(41.0％)」、「コレステロールが多い(21.3％)」と続き、バターの主な不満は「価格」と「健康」の2点であることがわかりました。

また、健康面を理由に食べるのを我慢したり量を制限することがあるか聞いたところ、バター好きの半数近く(45.3％)の人が健康面を気にしてバターを制限している実態が明らかになりました。





(質問)あなたがバターを使う(食べる)際に、不満や課題に感じることを全てお選びください。(n=300)

(質問)あなたは健康面(カロリー、コレステロール、動物性油脂など)を理由に、バターを食べるのを我慢したり、量を制限したりすることはありますか。(n=300)





4.【関心】植物性バターへの関心。約3人に2人が「使ってみたい」。使いたい理由は健康に良さそう

価格や健康面で不満と回答が多かったバターについて、豆乳うまれの植物性バター「wellbeans non butter white」の利用意向を尋ねたところ、バター好きの約3人に2人が使ってみたいと回答しました。

使ってみたい理由としては、「コレステロール97％カットなど、健康に良さそう(61.7％)」という健康面への期待が最も高く、次いで「一般的なバターより安価だから(42.8％)」が挙げられました。価格や健康といったバター利用の課題を補う選択肢の一つとして、植物性バターへの期待が高いことがうかがえます。





(質問)「wellbeans non butter white(ノンバターホワイト)」は乳製品のバターではない、豆乳うまれの植物性のバターです。一般的なバターより安価で、カロリーが低く、冷蔵庫から出してすぐでも塗りやすい、コレステロール97％カットなどの特徴があります。これらの特徴を聞いて、あなたは「wellbeans non butter white」を使ってみたいと思いましたか？(n=300)

「wellbeans non butter white」利用意向聞き取り時、回答者に提示した情報(成分・価格表)

(質問)「wellbeans non butter white」を「使ってみたい」、「使っている」と答えた方にお聞きします。その理由として当てはまるものを全てお選びください。(n=201)





【ノンバターホワイトとは？】

ノンバターホワイトは、その名の通り“乳製品のバターではない、豆乳うまれのやさしいバター”。

コレステロール値はバター比較で97％オフ(※)で、さわやかなコクと口どけ、すっきりとした後味が特長。組み合わせる素材の良さを、より一層引き立て、幅広いレシピで活躍します。

※日本標準成分表(八訂)有塩バターと比較して





「wellbeans non butter white(ノンバターホワイト)」





【商品概要】

商品名 ： wellbeans non butter white(ノンバターホワイト)

希望小売価格： 494円(税込)

内容量 ： 200g

公式ページ ： https://wellbeans.net/