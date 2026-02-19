市民同士や市民と行政のつながりが希薄化し、地域に愛着はあってもその魅力や課題が十分に共有されにくい状況が生まれています。自治会加入率の低下など住民同士のつながりも変化する中で、これからの地域づくりには「みんなで応援する仕組み」が求められています。こうした背景を受け、合志市クリエイター塾(主催：合志市コンテンツ産業創出協議会)は、市民同士がつながり一緒に未来を考える参加型イベント「クマコン in 合志」を2月28日に開催します。





参加者の皆様





【立場を越えた意見交換、バラバラバンザイ！】

イベントは、合志市を盛り上げようと活動する行政や民間事業者、市民などにプレゼンをしてもらい、プレゼンを聞いた参加者が更に良くするアイデアを出し合うという二部構成で行います。市民・企業・行政などが立場を越えて地域の魅力や課題について言葉をかわしあえるイベントにします。合言葉は、『バラバラバンザイ！』。他人のアイデアに乗っかるコツや、更にぶっ飛んだアイデアを出しやすい雰囲気づくりなどについてもレクチャーさせていただきます。





ルーロ合志で開催されたイベントの模様





【誰でも何歳からでも、新しい挑戦を応援】

「クマコン in 合志」を主催する合志市クリエイター塾は、映像を通じて地域を自ら発信する市民の育成を続けてきました。未経験でも何歳からでも映像クリエイターになる卒業生達を排出してきた取り組みは高く評価され、「GR 官民連携アワード 2025」最優秀賞を受賞しています。こうした市民が街づくりに関わる仕組みづくりのノウハウを活かして、「クマコン in 合志」を開催します。









＜クリエイター塾 参加者の声＞

「映画監督になる夢が現実になりました。毎年1本ずつでも、地元を舞台に短編映画やPR映像を作り続けていきたい！」(40代 二児の母)

「一緒に笑って、悩んで、ときには導いてもらって、多くの学びと仲間に出会えました。ありがとうございました！」(10代 高校生)

「チームで映像を作ったことで、自分の特技と誰かの力を借りるポイントが分かった。映像フリーランスとして独立し5年、仲間との出会いによってなんとか続いています」(50代 元介護職)

「自分は好きなこと(勝手に映像を作る)をしているだけなのに、人に褒められることがあるのですね」(30代 アパレルスタッフ)









【運営メンバー 星子さんの声】

「合志市には、まだ知られていない農産物や産業、おもしろい人、そしてたくさんの魅力があります。それを一番よく知っているのは、市民一人ひとりです。『クマコン in 合志』が、地域を自分ごととして考え、行動するきっかけになればうれしいです。」









【楽しすぎてつながる機会】

とにかく『楽しい』イベントにします。楽しい体験を共有しあった出会いは、地域の未来を変えると考えています。「この街を愛する人を全力応援！」をモットーに活動する団体「カマコン」のメンバーに協力をしてもらいながら、楽しい体験をお届けします。









《 クマコンin合志市 ―地域を盛り上げるアイデアづくり― 》

日時 ：2026年2月28日(土)開場14時30分 / 開始15時

会場 ：ルーロ合志 マルチスペース

所在地 ：〒861-1104 熊本県合志市御代志1661-1

対象 ：100人程度

入場 ：無料

申込 ：二次元コードから

申込期間 ：2月1日(日)～27日(金)

問い合わせ先：地域おこし協力隊 星子 博紀

TEL ：080-3990-7516





イベントチラシ





申込二次元コード





【主催者概要】

団体名 ： 合志市クリエイター塾

(合志市生涯学習課内「合志市コンテンツ産業創出協議会」)

担当 ： 地域おこし協力隊 星子 博紀

所在地 ： 〒861-1116 熊本県合志市福原2922番地

事業内容： 映像制作を通じた市民クリエイターの育成および地域魅力発信事業

URL ： https://koshi-creator.jp/