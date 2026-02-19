株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、洗い流すタイプの泥パック『ミネラルクレイマスク』を、2026年4月20日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

『ミネラルクレイマスク』は、毎日の洗顔では落ちにくい汚れや硬くなった角質を3種類のクレイ(フランス産ホワイトクレイ※3、ブラジル産ローズクレイ※3、沖縄産マリンシルト※4)の力で吸着、除去する洗い流すタイプの泥パックです。ミネラル豊富な3種類のクレイに加え、うるおい成分の発酵ローズハチミツ※5とローズプラセンタ※6も配合しており、泥パックにありがちなつっぱり感がありません。2～3分パックし洗い流すだけで、ゴワつき※2・ザラつき※2・毛穴の黒ずみをやさしくオフ。洗い上がりはワントーン明るく透明感のある、もっちりハリ肌に整えます。





『ミネラルクレイマスク』1,980円(税込)

テクスチャー





≪商品概要≫

商品名 ：ミネラルクレイマスク

容量・価格：120g 1,980円(税込)





＜商品特長＞

◎美肌に効果があるといわれる海と大地から採れた3種のクレイを贅沢に配合。

・フランス産ホワイトクレイ※3

パリ郊外、イル・ド・フランス地方の地中にある粘土を天日で乾燥させたクレイ。マグネシウムやナトリウム、鉄分などのミネラルが豊富に含まれます。

・ブラジル産ローズクレイ※3

ブラジルの地層から採掘されたローズ色の天然ミネラルクレイ。ハリ感を与え、ふっくらとした肌に整えます。

・沖縄産マリンシルト※4

沖縄の海底に数百万年にわたって堆積した土粒子。カルシウムやミネラルに富み、極めて細かい微細粒子で、すみずみまで入り込み、汚れを吸着し、からめとります。





透明感を引き出す3種のクレイ





◎普段のスキンケアでは落ちにくいゴワつき※2、ザラつき※2、毛穴の黒ずみをやさしく取り除きます。

◎うるおい成分の発酵ローズハチミツ※5とローズプラセンタ※6配合。洗い上がりはもっちりなめらかなハリ肌に。

◎するすると伸びるなめらかなテクスチャーで、ストレスなくお使いいただけます。





＜使用方法＞

クレンジングまたは洗顔後、顔と手の水気をふき取り、適量(素肌が隠れるくらい)を顔に伸ばし、2～3分後に丁寧に洗い流します。週に1～2回を目安にお使いください。





※なくなり次第、終了となります。





※1 古い角質や汚れによる ※2 乾燥による ※3 カオリン(吸着剤)

※4 海シルト(皮膚コンディショニング成分)

※5 グルコノバクター/ハチミツ発酵液 ※6 ダマスクバラ胎座培養エキス









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバー5つの無添加主義





