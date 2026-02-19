Creative Minds合同会社(本社：東京都千代田区／代表：小木曽 育子)は、人気ぬいぐるみシリーズ「ファグラー」のポップアップショップを、2026年3月6日(金)より函館蔦屋書店での開催を皮切りに、順次 蔦屋書店・TSUTAYA BOOKSTORE等で開催いたします。

先行発売のぬいぐるみシリーズや雑貨類、フィギュア、アパレルアイテムなどファグラーのアイテムが大集合する本イベントは、『全国を巡回する期間限定のポップアップショップ』です。商品のみならず、フォトスポットの設置など、ブランドの世界観をご体感いただける特別な空間をご用意いたします。





ファグラーポップ・アップ・キャラバン決定KV





「テディベアに義歯を付けたら面白いかも！」の一言から2010年にイギリスで生まれた、うつろな目にリアルな歯で世界中で人気をあつめる「ファグラー」。

【開催概要】

1. 【北海道】2026年3月6日(金)～5月10日(日)

場所：函館 蔦屋書店

北海道函館市石川町85-1





2. 【福岡県】2026年5月8日(金)～6月7日(日)

場所：TSUTAYA BOOKSTORE マークイズ福岡ももち

福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-1 MARK IS 福岡ももち2F





3. 【北海道】2026年5月18日(月)～6月21日(日)

場所：江別 蔦屋書店

北海道江別市牧場町14番地の1





4. 【福岡県】2026年6月12日(金)～7月12日(日)

場所：フタバ図書 TSUTAYA TERAイオンモール福岡店

福岡県糟屋郡粕屋大字酒殿老ノ木192‐1イオンモール福岡1F・2F





5. 【宮城県】2026年6月27日(土)～7月26日(日)

場所：TSUTAYA 仙台駅前店

宮城県仙台市青葉区中央3-7-1





6. 【岐阜県】2026年7月17日(金)～8月30日(日)

場所：TSUTAYA BOOKSTORE イオンモール土岐

岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372番地の1イオンモール土岐1階





※対象店舗は随時追加される予定です。ファグラー公式X、Instagramにてご確認ください。

※営業時間・在庫等は各店舗にご確認ください。









【商品内容】

もうすぐ春休み！本ポップアップでは、“バケーション”をテーマにしたVacay Vibes (バケイバイブス)シリーズの先行発売が決定。南国をイメージしたシリーズはカラフルな装いで、バカンスを満喫するファグラーたちが登場します。

さらに、今年のファグラーはキモカワイイモンスターから更に先を目指す？！

かわいいのにちょっとカオスなペット風ファグラー

Butt Ugly Pets(バットアグリーペッツ)シリーズがポップアップショップにて初登場。

小屋型のパッケージに入ってくるペットそっくりなファグラーは必見です。





その他、【フィギュアライン：ミステリーボックス(ver. 3.0)、キーチェーンミステリーボックス(ver. 3.0)】も登場します。体のどこかにギラギラと輝くゴールドをまとった、インパクト抜群のファグラーたちにご注目ください。





※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

※商品は予告なく変更になる可能性がございます





先行販売バケイ・バイブス

バット・アグリー・ぺッツ





【お買い上げ特典】

1会計につき3,300円(税込)以上お買い上げのお客様にステッカーをランダムで1枚プレゼントします。





※絵柄はお選びいただけません。

※無くなり次第終了となります。





購入特典ビジュアル

【ファグラーとは】

世界で累計販売数1400万個を超え、2023年7月の日本上陸以降日本国内でも100万個の販売個数を誇る大人気ぬいぐるみシリーズ「ファグラー」。そんなイギリス生まれのファグラーはいたずら好きな性格とうつろな目、おしりのボタンが特徴的なファニーアグリーモンスターです。





【ファグラー公式アカウント】

X ： https://x.com/fugglerjp

Instagram： https://www.instagram.com/fugglerjpn/