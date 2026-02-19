株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、選ぶ楽しさと食べきりサイズで幅広くご好評をいただいているプチシリーズから「プチコーヒーサンド」「プチサクふわせん」の2品を2026年3月3日(火)に新発売いたします。





プチコーヒーサンド





プチサクふわせん

既存のプチシリーズにはない、新しい味わいをお楽しみいただけます。









【2品共通の商品概要】

発売日 ：2026年3月3日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：9カ月





プチコーヒーサンド

商品名：プチコーヒーサンド

内容量：47g

小麦胚芽とコーヒーの入った香ばしいビスケットでコーヒークリームをサンドしました。ほろ苦いコーヒーの味わいを存分にお楽しみいただけるクリームサンドビスケットです。





プチサクふわせん

商品名：プチサクふわせん

内容量：18g

くちどけの良いサクふわ食感のせんべいです。青のりの香りと鰹ダシ・昆布の旨味がクセになり、ついつい食べてしまうおいしさです。









【プチシリーズは今年発売30周年】

プチシリーズは1996年に発売を開始し、今年で30周年を迎える人気商品です。当初は3品で販売を開始し、2010年からはバラエティーに富んだ24品で展開しています。今後も当社では、お菓子の消費場面が多様化していく中でお客様のご期待にお応えする“選ぶ楽しさ”をお届けしてまいります。









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605