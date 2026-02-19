【機能アップデート・検証結果公開】『SKYFLAG』レコメンドリワードが進化！前年比で導入メディア数は2倍以上、売上は約6倍に伸長

株式会社Skyfall

株式会社Skyfall（本社：東京都港区、代表取締役社長：長谷川 智一、以下Skyfall）は、ユーザー体験に寄り添ったリワードマーケティングプラットフォーム『SKYFLAG』のレコメンドリワードにおいて、大幅なアップデートを実施したことをお知らせします。

本アップデートは、ユーザー体験の価値向上と導入企業の収益最大化を目的としています。これまでの運用実績と検証データに基づき、ユーザー体験を損なうことなく成果創出を最適化できる設計へと進化いたしました。

■レコメンドリワードについて

2024年3月に『SKYFLAG』の新機能として正式リリースされたレコメンドリワードは、ユーザーへ最適なタイミングで広告（オファー）を表示するサービスです。

ユーザーはレコメンドリワードを通じて広告（オファー）に挑戦することで、サービス内での課金に相当する価値を体験として得ることが可能です。

■リリース後の成果

レコメンドリワード経由で発生したユーザーの成果達成の内訳を分析した結果、42.4％が『SKYFLAG』のオファーウォール未訪問ユーザーであることが判明しました。

この結果は、既存利用者への利用促進にとどまらず、これまで『SKYFLAG』に触れてこなかった層に対してのアクション喚起にも効果的であることを示しています。

またリリース以降も分析・検証を重ね、サービス毎に最適化されたフォーマットを展開した結果、レコメンドリワードの導入メディア数は前年比（※）2倍以上、売上は同6.6倍と大幅な成長を遂げています。

※2025年1月と2026年1月の比較

■アップデート内容

１.複数オファー（広告）配信

２.不足ポイント最適化配信

１.複数オファー（広告）配信について

リリース当初のレコメンドリワードでは、ユーザーに表示するオファー（広告）は単一でしたが、検証を通じて得られた結果をもとに、一度に複数のオファー（広告）を配信できる新フォーマットを拡充しました。

これにより、ユーザーは自身の状況に応じて最適なオファー（広告）を選択できるようになり、より柔軟なユーザー体験を実現しています。

実際に、従来のフォーマットと複数オファー（広告）配信を比較した結果、平均値でeCPMは1.4倍、広告のクリック率（CTR）は1.5倍、広告のコンバージョン率（CVR）は1.7倍へと向上しました。

２.不足ポイント最適化配信について

課金コンテンツ（マンガ読了後、次話を読むための課金など）の利用意欲が高いユーザーに対して、不足分を補う最適なオファー（広告）を配信できるフォーマットを拡充しました。

目標達成までのプロセスを分かりやすく可視化し、リワード（ポイント・コインなど）獲得を通じた疑似課金体験を提供することで、ユーザーのLTV向上を促進。同時に、ユーザーの成果達成を通じて導入企業の収益最大化に貢献します。

■今後について

『SKYFLAG』は、「ユーザー体験に寄り添ったマネタイズを」という想いのもと、常識にとらわれない発想とテクノロジーの力で、新たな価値を創出してきました。

ユーザー行動に最適化された体験を提供すると同時に、導入企業の収益最大化を実現しています。

これまでの枠組みにとらわれない柔軟なアプローチを継続し、ユーザーには「新たな選択肢」を、パートナー企業には「更なる事業成長」を届けてまいります。

今後も『SKYFLAG』は、多様化するサービス形態やユーザー特性に合わせた新たな配信手法の開発・検証に邁進し、ステークホルダーの皆様に寄り添ったさらなる価値提供を目指していきます。

・『SKYFLAG』に関するお問い合わせ：https://skyflag.info/contact/(https://skyflag.info/contact/?utm_campaign=229763828-prtimes&utm_source=prtimes)

・『SKYFLAG』サービス資料をダウンロード：https://skyflag.info/document/(https://skyflag.info/document/?utm_campaign=229763828-prtimes&utm_source=prtimes)

■『SKYFLAG』について

『SKYFLAG』は、ユーザー体験に寄り添ったリワードマーケティングプラットフォームです。

リワードを活用した独自のモデルを確立し、マネタイズ・プロモーション・リサーチという分野で、総合的なマーケティング支援を行っています。

・サービスサイト：https://skyflag.info/(https://skyflag.info/?utm_campaign=229763828-prtimes&utm_source=prtimes)

■Skyfallについて

企業名 ：株式会社Skyfall

代表者 ：代表取締役社長 長谷川 智一

所在地 ：（東京オフィス）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階

（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階

事業内容 ：リワードマーケティングプラットフォーム事業・その他事業

設立 ：2017年10月

従業員数 ：200名（2025年12月末）

資本金 ：7,939万3,750円

ホームページ：https://skyfall.co.jp/