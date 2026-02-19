【3月7日（土）】富澤商店 高松三越店がリフレッシュオープン！ ―高松三越95周年祭にあわせ特別企画も

株式会社富澤商店

日本最大級の製菓・製パン材料、器具専門店として創業106年の株式会社富澤商店は、2026年3月7日（土）に「富澤商店 高松三越店」を高松三越 本館地階にリフレッシュオープンいたします。



富澤商店 高松三越店は、JR高松駅より徒歩10分、高松三越 本館地階に位置し、約2,100種類の製菓・製パン材料、調理器具、食材を取り扱う専門店です。初心者の方からプロの方まで幅広くご利用いただけるラインナップを揃え、日々のお菓子作りやパン作りをはじめ、手土産や贈り物選びまで、さまざまなシーンに対応しています。

今回のリフレッシュオープンでは、売場の構成や商品配置を見直し、より見やすく、選びやすい売場へと整えました。これまで香川・四国エリアのお客様にご愛顧いただいてきた店舗を、日常使いしやすい空間へとアップデートし、地域の皆さまの「つくる時間」に引き続き寄り添ってまいります。



また、富澤商店 高松三越店が入店する高松三越では、2026年3月18日（水）～3月24日（火）に開店95周年祭を開催予定です。富澤商店 高松三越店では、この95周年祭の期間にあわせ、館の節目を祝う特別企画を実施いたします。

■【3/7(土)・3/8(日)】リフレッシュオープン記念、お得な限定セット＆特別価格

富澤商店 高松三越店リフレッシュオープン外観 ※画像はイメージです。

富澤商店 高松三越店のリフレッシュオープンを記念し、2日間限定でお得な限定セットと特別価格をご用意いたしました。

【50セット限定】お楽しみ袋１.ドライフルーツセット

人気のドライフルーツを詰め合わせた、リフレッシュオープン記念のお得なセットです。



税込1,800円（税抜1,666円）/ 50セット限定

セット内容：干あんず（トルコ産）150g 、干いちじく（トルコ産）小粒 100g 、デーツ 130g 、3種のレーズンミックス 100g 、ドライマンゴー（フィリピン産）100g

【50セット限定】お楽しみ袋２.豆菓子セット

富澤商店で人気の豆菓子を詰め合わせた、手土産にもおすすめのセットです。



税込1,500円（税抜1,388円）/ 50セット限定

セット内容：（富澤の豆菓子シリーズ）イカ落花 120g 、味好み 100g 、おのろけ豆 105g 、きなこ豆 135g 、カレーカシューナッツ 100g

スプレッド 2個まとめ買い特価

対象のスプレッド商品を2個セットで、特別価格にて販売いたします。



税込540円（税抜500円）

対象商品：塗っても焼いてもおいしい アップルシナモンクリーム 120g 、塗っても焼いてもおいしい カスタード風クリーム 120g 、ピーナツきな粉クリーム 120g 、黒豆きな粉クリーム 120g 、つぶつぶピーナツクリーム 120g 、黒みつ風味のきな粉クリーム 120g

富澤商店SELECT 3個セット特別価格

おつまみやおやつにぴったりで、食べきりやすく手に取りやすい「富澤商店SELECT」シリーズを、3個セットの特別価格でご用意しました。

税込800円（税抜740円）

対象商品：富澤商店SELECTシリーズ全品

■【3/18（水）～3/24（火）】高松三越 開店95周年祭 記念企画

高松三越 開店95周年を記念し、富澤商店 高松三越店でも、お得な限定セットと特別価格をご用意いたしました。

【30セット限定】ホームベーカリー パン作りセット

ご自宅で気軽にパン作りが楽しめる、初心者の方にもおすすめのセットです。



税込1,800円（税抜1,666円）

セット内容：春よ恋1kg、富澤商店(金)インスタントドライイースト 3g×10、北海道スキムミルク 6g×10、カットくるみ 100g、有機レーズン 250g、ピーナツきな粉クリーム 120g

【30セット限定】カフェスコーン 手作りセット

ご家庭でカフェのようなスコーン作りが楽しめる、人気の手作りセットです。

税込1,726円（税抜1,598円）

セット内容：ドルチェ（江別製粉）1kg、チャンクチョコ 200g、紅茶パウダー 40g、 ドライクランベリー 100g、富澤商店ベーキングパウダー 100g

富澤商店の豆菓子 3個セット特別価格

全16種類の人気豆菓子をお好きな組み合わせでお得にお買い求めいただけます。



税込1,080円（税抜1,000円）

対象商品：富澤の豆菓子16種（店頭にてご確認ください）

富澤商店SELECT 3個セット特別価格

おつまみやおやつにぴったりで、食べきりやすく手に取りやすい「富澤商店SELECT」シリーズを、3個セットの特別価格でご用意しました。

税込800円（税抜740円）

対象商品：富澤商店SELECTシリーズ全品

■富澤商店 高松三越店の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83916/table/104_1_1db078c844eb2328335a7dcdb500951c.jpg?v=202602191251 ]

■株式会社富澤商店

実店舗販売とEC、卸販売を通じパンやお菓子の材料をはじめ、器具・道具やラッピング資材、スパイス、和菓子材料、洋食材、和食材、豆、中華、エスニックにいたるまでの幅広いカテゴリー、産地・品質にこだわった10,000以上の食材を中心とした豊富なアイテムをリーズナブルな適正価格でお客様へお届けしております。

〈会社概要〉

社名：株式会社富澤商店

代表取締役：富澤 淳

事業内容：・製菓製パン食材、器具専門店を運営(実店舗・ECサイト)

・オリジナル食材、器具、ラッピング資材の商品開発

・オリジナル器具、ラッピング資材の輸入

・菓子製造業、食品・食料品製造業、瓶詰・缶詰製造工場運営

コーポレートサイト：https://official.tomiz.com/(https://official.tomiz.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=other&utm_campaign=press_release)

公式オンラインショップ：https://tomiz.com/(https://tomiz.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=other&utm_campaign=press_release)