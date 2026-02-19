株式会社Partyの「同志ファンド」、ソーシャルコワーキング(R)︎を全国展開する株式会社ATOMicaへ出資。共創拠点「coen」およびenginepotとの連携で、全国の“居場所”と共創を加速

▶︎ 概要

株式会社Party

株式会社Party（本社：東京都世田谷区、代表取締役：葉倉歩、以下「Party」）は、共感資本による出資・経営支援を行う「同志ファンド」として、全国でソーシャルコワーキング(R)︎事業を展開する株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役 Co-CEO：嶋田 瑞生、南原 一輝、以下「ATOMica」）へ出資したことをお知らせします。あわせて、MAISON MARCグループ会社である株式会社enginepot（本社：大阪府大阪市、代表取締役：古野 良太、以下「enginepot」）からも、事業シナジーを見込んだ共同出資となります。

本出資を通じて、Partyが展開する共創拠点づくり「coen」と、ATOMicaが全国で培ってきた“場の立ち上げから企画・運営までのプロデュース”の知見を掛け合わせ、自治体・大学・地域・企業を巻き込む共創の仕組みをより強固にし、全国で持続的な出会い・交流・共創が生まれる「居場所」を増やしていきます。

▶︎ 出資の背景

Partyは「幸せな自己決定ができる環境を共創し続ける」をミッションに掲げ、志を同じくする仲間と共に、夢中になれる場を通じて幸せを実現する経済圏を築いています。経済合理性だけではなく“信頼”を基盤に、出資先やクライアントを「仲間」として迎え、長期的な共生と成長を重視する姿勢を大切にしてきました。

ATOMicaは、企業・自治体・大学・地域など多様なステークホルダーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営し、単なるスペース提供に留まらず、出会い・交流・共創を持続的に生み出すコミュニティづくり、街づくりを全国で実装してきた企業です。現在、全国で60以上の施設を運営している実績があります。

Partyが進める「coen」の“幸せの経済圏を実現するための居場所”という思想と、ATOMicaの“あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続ける”という思想は、目指す方向性が重なる部分が多くあります。共創拠点の全国展開において、思想の一致だけでなく、現場での運営ノウハウと仕組みの強さを掛け合わせることが、継続的な共創を生む最短距離になると判断し、今回の出資に至りました。

▶︎ 今後の取り組み（共創テーマ）

本出資後は、MAISON MARC経済圏全体でATOMicaとの事業共創を推進し、共創拠点づくりの実装力を高めていきます。具体的には、次の領域で連携を進める予定です。

▶︎ 代表者両名のコメント

- Partyが全国に共創拠点をつくる「coen」事業において、拠点の立ち上げ・運営・コミュニティ形成の設計を、ATOMicaの実績と知見をもとに高度化します。単発のイベント運営ではなく、出会いと共創が“続く状態”をつくる運営モデルを共同で磨き込みます。- enginepotが推進する「47都道府県にエンジニア輩出をするプロジェクト」と、ATOMicaの全国拠点運営・コミュニティの力を組み合わせ、地域で学び・働き・挑戦が循環する土台を強めます。- 自治体・学校連携が増える中で、地域課題の解像度を上げたプログラム企画・運営、関係者を巻き込む合意形成、継続運営の仕組みづくりを共同で推進します。coenが既に着手している都道府県においても、より強固な連携を築き、共創が生まれ続ける場所を増やしていきます。≪株式会社Party代表取締役 葉倉 歩≫

このたび、ATOMica社へ出資できることを、本当に嬉しく思います。南原様と初めてお会いした時から、「この方たちと一緒に未来をつくりたい」と自然に感じていました。

Partyが2025年度から進めている共創拠点「coen」は、まだ始まったばかりの挑戦です。一方でATOMica社は、全国で場を立ち上げ、運営し、人と人を結び続けてきた、私たちより何周も先を走る存在です。だからこそ今回の出資は、資金の提供ではなく、仲間として「共創を実現させにいく」意思表明です。

MAISON MARC経済圏全体で、ATOMica社が目指す共創を共に実装し、全国の居場所と挑戦が増える社会をつくっていきます。

≪株式会社ATOMica代表取締役 Co-CEO 南原一輝 ≫

このたび、Party様の「同志ファンド」よりご出資をいただけることを、大変光栄に思います。

私たちATOMicaは、「頼り頼られる関係性を増やす」というミッション、そして「あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続ける」というビジョンのもと、出会い・交流・共創が生み出すための仕組みを、全国各地でつくり続けてきました。

今回こうしてご一緒できることで、私たちのコミュニティマネージャーが在籍する70近い共創拠点、並びに共創拠点をハブに地域コミュニティを形成してきた知見を活用することで、Party様が展開される共創拠点「coen」事業やenginepot様の全国でのエンジニア輩出プロジェクトを、急加速させることができ、日本各地に両社様の価値を、ATOMicaらしい形で届けることができると考えています。

MAISON MARC経済圏のみなさまと共に、全国の地域・自治体・大学・企業様などを巻き込ませていただきながら、学びや挑戦が循環する土台を各地で強くしていきます。一人でも多くの人の「居場所」や「出番」を生み出すために、全速力で共創を推進してまいります。

▶︎ 共創パートナー募集

本出資および共創の取り組みを通じて、「地域に、出会いと共創が生まれ続ける居場所」を全国に増やしていくため、同じ方向を目指す共創パートナーを募集します。対象領域は、自治体連携を起点とした拠点づくり・コミュニティづくり、地域課題解決に向けたプログラム企画・運営、大学・学校との連携、地域でのコミュニティーマネージャー人材育成・共創機会の設計などです。

関わり方は、拠点の共同立ち上げ・運営、事業連携、プロジェクトへの人材参画、実証フィールドの提供、共同企画・共同発信など、多様な形でご一緒できます。

ご関心をお持ちの方は、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせ：https://party-co.jp/join

▶︎ 本件の概要

■株式会社ATOMica ( https://atomica.co.jp )

＜会社紹介＞

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、ソーシャルコワーキング(R)︎事業を全国で展開する創業6年のスタートアップ企業です。企業や自治体、大学や地域など多種多様なステークホルダーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なっています。現在、全国で60以上の施設を運営し、「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出されています。

＜会社概要＞

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立年：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 THE E.A.S.T. 日本橋一丁目（東京オフィス）

事業内容：コワーキングスペースの立ち上げ・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com

■株式会社Party ( https://party-co.jp/(https://party-co.jp/) )

＜会社紹介＞

株式会社Partyは、「幸せな自己決定ができる環境を共創し続ける」をミッションに掲げ、志を同じくする仲間と共に、夢中になれる場を通じて幸せを実現する経済圏を築いています。

経済合理性だけでなく“信頼”を基盤とし、出資先やクライアントを「仲間」として迎え、長期的な共生と成長を重視。

苦楽を共に乗り越え、自己実現を分かち合い、生涯の戦友となる――そんな人生の財産に出会える社会の実現をビジョンとしています。

事業は、

- 共通価値観でつながる場づくり（coen）： https://party-co.jp/coen

- 伴走支援型バックオフィス（VizMate）：https://vizmate.jp/

- 共感資本による出資・経営支援（同志ファンド）

の3つを柱に、仲間の成長と社会的インパクトを両立する仕組みを展開しています。

＜会社概要＞

社名：株式会社Party

設立年：2025年1月8日

代表者：葉倉 歩

所在地：東京都世田谷区代田六丁目6番1号 TOKYU REIT下北沢スクエア 4階 ( 3月1日入居予定 )

事業概要：

- coen事業（集まり・支え合い・共創する拠点運営）

- VizMate事業（伴走支援型バックオフィス）

- 同志ファンド事業（共感資本による出資・経営支援）

※「同志ファンド」は出資プロジェクトの名称であり、ファンドの組成を伴うものではございません。個別案件における出資額、出資比率等の情報は非公開となります。