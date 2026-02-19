TVアニメ『東京リベンジャーズ』より、もふもふクマパーカーをモチーフにした新規描き起こしイラストを使用したオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『東京リベンジャーズ』オリジナル商品が手に入る「東京リベンジャーズ」オンラインくじ みに！ Vol.3を、2026年2月26日(木)12時より販売します。



また期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「A賞 ちびアクリルスタンドフィギュア 全7種セット」をプレゼント!!　この機会をお見逃しなく!!




＜「東京リベンジャーズ」オンラインくじ みに！ Vol.3 概要＞


販売期間：2026年2月26日(木)12:00～2026年3月26日(木)11:59


販売価格：1回 715円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/tokyo-revengers_3mini/



■賞品ラインナップ

S賞：選べる！カフェグラス（全7種）





A賞：ちびアクリルスタンドフィギュア（全7種）





B賞：つながるアクリルチャーム（全7種）





C賞：ハート型缶バッジ（全7種）





※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■商品写真


A賞：ちびアクリルスタンドフィギュア（全7種）




C賞：ハート型缶バッジ（全7種）




■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「A賞 ちびアクリルスタンドフィギュア 全7種セット」をプレゼント！




■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※全7種、ランダムでの配布となります。




■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！



■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido



■商品に関するお問い合わせ


くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/