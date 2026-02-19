「『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP in マルイ」の開催が決定！

写真拡大 (全8枚)

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは「『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP in マルイ」を開催いたします。



漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP in マルイ」を開催いたします。





2026年3月6日(金)より渋谷モディにて「『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP in マルイ」の開催が決定いたしました。


今回のイベントでは「歩み」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用した新規グッズを多数先行販売する他、お買上げ抽選会などの実施やスタンディパネルの展示を予定しております。


ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。



「『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP in マルイ」


開催期間：2026年3月6日(金)～3月15日(日)


開催場所：渋谷モディ　7F


入場料：無料


営業時間：11:00～19:00


＊店舗の営業時間とは異なりますのでご注意ください



▼「『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP in マルイ」特設サイト


https://event.amnibus.com/sao-0101/



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。


―――――――――――――――


【「『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP in マルイ」内へのご案内について】



＜3/6（金）のご入場について＞


多くのお客様のご来場が予想されるため、 LINEアプリを使用した当日抽選による入場受付を実施いたします。


詳細はマルイ特設ページをご確認ください。



渋谷モディ特設ページ：


https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=140193&article_type=sto&hashtag=animeent(https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=140193&article_type=sto&hashtag=animeent)



「マルイノアニメ 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_anime


「渋谷マルイ・モディ アニメイベント 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_shibuya_a


―――――――――――――――


【お買上げ抽選会情報】



▼条件


イベントショップにて、関連商品を税込3,000円以上お買い上げ、かつエポスカードをご利用またはご提示で1会計につき1回、ハズレなしの抽選会にご参加いただけます。


また、新規入会特典として、期間中、エポスカードにご入会いただいたお客様にはB賞をプレゼントいたします。













▼特典内容


A賞　キャンバスボード（全3種）　※サイズ：F3号（横220mm×縦273mm）


B賞　ポストカード（全12種）　コンプリートセット


C賞　ポストカード（全12種）　ランダム1枚



※A賞は好きな柄を先着でお選びいただけます。


※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。


※エポスカードはご本人様以外ご利用いただけません。


※新規ご入会も会場にて承りますのでご利用ください。


※新規入会特典は当イベント期間中に、当イベントショップにてご入会された方が対象です。


※WEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。


※お申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。


※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。


税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。


※いかなる場合もご精算を2回以上に分けることは出来かねます。


※ご提示の場合、お支払方法は現金もしくはエポスカード決済に限ります。


※エポスカードはお会計時にご提示下さい。お会計時以外にご提示いただいても抽選は承れません。


※お買上げ当日のレシートのみ有効とさせていただきます。


※レシートの合算は出来かねます。


※すべての内容は予告なく変更になる場合がございます。


―――――――――――――――


【イベント先行販売グッズ情報】






▼描き下ろし 歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ（全11種）


単品：605円（税込）/BOX：6,655円（税込）


※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。


※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼描き下ろし 歩みver. トレーディングホログラム缶バッジ（全11種）


単品：605円（税込）/BOX：6,655円（税込）


※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。


※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカード（全11種）


単品：715円（税込）/BOX：7,865円（税込）


※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。


※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼描き下ろし 歩みver. トレーディングイラストカード（全33種）


単品：275円（税込）/BOX：9,075円（税込）


※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。


※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼描き下ろし 歩みver. トレーディングブロマイド（全34種）


単品：275円（税込）/BOX：9,350円（税込）


※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。


※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼描き下ろし 歩みver. 100mm缶バッジ（全11種）


価格：各715円（税込）



▼描き下ろし 歩みver. BIGアクリルスタンド（全11種）


価格：各1,980円（税込）



▼描き下ろし 歩みver. 特大アクリルスタンド（全11種）


価格：各3,300円（税込）



▼描き下ろし 歩みver. マルチデスクマット（全12種）


価格：各3,960円（税込）



▼描き下ろし 集合 歩みver. A4アクリルパネル（全1種）


価格：4,378円（税込）



▼トレーディング ちびとこ グリッター缶バッジ（全13種）


単品：605円（税込）/BOX：7,865円（税込）


※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。


※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼トレーディング ちびとこ アクリルマスコット ver.A（全7種）


単品：880円（税込）/BOX：6,160円（税込）


※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。


※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼トレーディング ちびとこ アクリルマスコット ver.B（全6種）


単品：880円（税込）/BOX：5,280円（税込）


※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。


※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼トレーディング ちびとこ イラストカード（全26種）


単品：275円（税込）/BOX：7,150円（税込）


※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。


※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼場面写Tee（全2種）


価格：各5,478円（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。


※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。


※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトにて取り扱い予定となっております。


　 また、先行して予約を開始する可能性がございます。


※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、


　ご了承いただきますようお願いいたします。


※販売状況等によって、購入制限を設けさせていただく場合がございます。


　また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。


※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。


―――――――――――――――


【イベント限定BOX購入特典】



本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。


後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。



■描き下ろし 歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ（全13種）


1BOX購入で「描き下ろし キリト 歩みver. 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。








ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし ユージオ 歩みver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。



■描き下ろし 歩みver. トレーディングホログラム缶バッジ（全11種）


1BOX購入で「描き下ろし アスナ 歩みver. 75mmホログラム缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。








ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし キリト 歩みver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。



■トレーディング ちびとこ グリッター缶バッジ（全11種）


1BOX購入で「キリト&アスナ ちびとこ 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。








ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「キリト&ユージオ ちびとこ 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。



※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。


※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。


※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。


※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでの予約受け付けを予定しております。


―――――――――――――――


【Xキャンペーン情報】



「『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP in マルイ」の開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。


該当ポストをリポスト&「AMNIBUS公式アカウント」をフォローすることで、抽選で１名様に「イベント特典ポストカード（全12種）コンプリートセット」をプレゼントいたします！



「AMNIBUS 公式Xアカウント」：https://x.com/AMNIBUS


―――――――――――――――


■店舗情報


店名：渋谷モディ


URL：https://www.0101.co.jp/721/


―――――――――――――――


▼お客様へのお願い


※以下の行為はご遠慮ください


・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡


・物を床に広げるなどの行為


・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ


―――――――――――――――


▼AMNIBUS（アムニバス）について









https://amnibus.com


https://x.com/AMNIBUS


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F


担当：齊藤直樹


Mail：pr@armabianca.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


発行元　　　　株式会社アルマビアンカ


Web　　　　　https://armabianca.com/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project