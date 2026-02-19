【木原音瀬作家生活30周年記念企画】第2弾「KISS 30」【本日発売】

小説家の木原音瀬が作家生活30周年を迎え、記念企画が開催中！隔月で全3冊の作品集として刊行。2冊めでは犬居葉菜、池玲文、昼寝シアンの豪華執筆陣が、木原ワールドを描く★



ノベルズ情報




「KISS 30（キスサーティ）」


著：木原音瀬


表紙イラスト・イラスト：犬居葉菜


イラスト：池 玲文


イラスト：昼寝シアン


発売日：2026年2月19日


価格：2,090円（税込）


判型：四六判



木原音瀬作家生活30周年記念――。


愛の本質を巧みに描く木原音瀬の幻の雑誌掲載作品「ハッピーライフ」をはじめ、


未書籍化の作品を厳選し収録した珠玉の作品集。


それぞれ各作品ごとに書き下ろし小説を収録、全3巻構成の第2巻。


大人気豪華漫画家陣が、卓越した文章力と唯一無二の物語世界の


木原ワールドをイラストで描く。



仕様


美麗なイラストを丁寧につつみこんで、淡く透ける透写紙の向こうでふたりが過ごすひとときを、そっと覗き見…。


ずっと大事にしてほしい想いを込めて、プレミアム仕様の愛蔵本はコレクション必須！



3巻ともトレーシングペーパーカバーの特別仕様です!!



特典情報


＼どちらの特典も「CURSE」のSS入り！／


両方読むとさらに楽しめます♪



【アニメイト特典】書き下ろし小説入り4Pリーフレット


【コミコミスタジオ特典】書き下ろし小説ペーパー


3巻購入特典


3冊購入してパスワードを集めると、書き下ろし小説が読める★



25年12月19日発売「HUG 30」・26年2月19日発売「KISS 30」・26年4月17日発売「LOVE 30」の本文ページ内の詳細をご確認ください。



「恋の片道切符」コミカライズ　好評発売中!!


ビーボーイコミックスDX「恋の片道切符 上巻」


ビーボーイコミックスDX「恋の片道切符 下巻」


著：梁 阿渣


原作：木原音瀬


X＆WEB


●木原音瀬先生Twitter（@narikono）


●ビーボーイ編集部Twitter（@bboy_editor）


●ビーボーイノベルズ編集部Twitter（@bboy_novel）


●ビーボーイWEBサイト


権利表記


(C)Narise Konohara/libre




