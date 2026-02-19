【木原音瀬作家生活30周年記念企画】第2弾「KISS 30」【本日発売】
小説家の木原音瀬が作家生活30周年を迎え、記念企画が開催中！隔月で全3冊の作品集として刊行。2冊めでは犬居葉菜、池玲文、昼寝シアンの豪華執筆陣が、木原ワールドを描く★
▼30シリーズまとめページはこちら
https://note.com/libre_senden/n/ne21bcaebfd86
ノベルズ情報
「KISS 30（キスサーティ）」
著：木原音瀬
表紙イラスト・イラスト：犬居葉菜
イラスト：池 玲文
イラスト：昼寝シアン
発売日：2026年2月19日
価格：2,090円（税込）
判型：四六判
木原音瀬作家生活30周年記念――。
愛の本質を巧みに描く木原音瀬の幻の雑誌掲載作品「ハッピーライフ」をはじめ、
未書籍化の作品を厳選し収録した珠玉の作品集。
それぞれ各作品ごとに書き下ろし小説を収録、全3巻構成の第2巻。
大人気豪華漫画家陣が、卓越した文章力と唯一無二の物語世界の
木原ワールドをイラストで描く。
▼詳細はこちら
https://www.b-boy.jp/novels/232739
仕様
美麗なイラストを丁寧につつみこんで、淡く透ける透写紙の向こうでふたりが過ごすひとときを、そっと覗き見…。
ずっと大事にしてほしい想いを込めて、プレミアム仕様の愛蔵本はコレクション必須！
3巻ともトレーシングペーパーカバーの特別仕様です!!
特典情報
＼どちらの特典も「CURSE」のSS入り！／
両方読むとさらに楽しめます♪
【アニメイト特典】書き下ろし小説入り4Pリーフレット
https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3368377/
【コミコミスタジオ特典】書き下ろし小説ペーパー
https://comicomi-studio.com/goods/detail/214960
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
※お問い合わせは各書店・店舗へお願いいたします。
3巻購入特典
3冊購入してパスワードを集めると、書き下ろし小説が読める★
25年12月19日発売「HUG 30」・26年2月19日発売「KISS 30」・26年4月17日発売「LOVE 30」の本文ページ内の詳細をご確認ください。
「恋の片道切符」コミカライズ 好評発売中!!
ビーボーイコミックスDX「恋の片道切符 上巻」
ビーボーイコミックスDX「恋の片道切符 下巻」
著：梁 阿渣
原作：木原音瀬
上巻 https://www.b-boy.jp/comics/232791
下巻 https://www.b-boy.jp/comics/232795
