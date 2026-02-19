【木原音瀬作家生活30周年記念企画】第2弾「KISS 30」【本日発売】

株式会社リブレ

小説家の木原音瀬が作家生活30周年を迎え、記念企画が開催中！隔月で全3冊の作品集として刊行。2冊めでは犬居葉菜、池玲文、昼寝シアンの豪華執筆陣が、木原ワールドを描く★

▼30シリーズまとめページはこちら

https://note.com/libre_senden/n/ne21bcaebfd86

ノベルズ情報

「KISS 30（キスサーティ）」

著：木原音瀬

表紙イラスト・イラスト：犬居葉菜

イラスト：池 玲文

イラスト：昼寝シアン

発売日：2026年2月19日

価格：2,090円（税込）

判型：四六判

木原音瀬作家生活30周年記念――。

愛の本質を巧みに描く木原音瀬の幻の雑誌掲載作品「ハッピーライフ」をはじめ、

未書籍化の作品を厳選し収録した珠玉の作品集。

それぞれ各作品ごとに書き下ろし小説を収録、全3巻構成の第2巻。

大人気豪華漫画家陣が、卓越した文章力と唯一無二の物語世界の

木原ワールドをイラストで描く。

▼詳細はこちら

https://www.b-boy.jp/novels/232739

仕様

美麗なイラストを丁寧につつみこんで、淡く透ける透写紙の向こうでふたりが過ごすひとときを、そっと覗き見…。

ずっと大事にしてほしい想いを込めて、プレミアム仕様の愛蔵本はコレクション必須！

3巻ともトレーシングペーパーカバーの特別仕様です!!

特典情報

＼どちらの特典も「CURSE」のSS入り！／

両方読むとさらに楽しめます♪

【アニメイト特典】書き下ろし小説入り4Pリーフレット

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3368377/

【コミコミスタジオ特典】書き下ろし小説ペーパー

https://comicomi-studio.com/goods/detail/214960

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

※お問い合わせは各書店・店舗へお願いいたします。

3巻購入特典

3冊購入してパスワードを集めると、書き下ろし小説が読める★

25年12月19日発売「HUG 30」・26年2月19日発売「KISS 30」・26年4月17日発売「LOVE 30」の本文ページ内の詳細をご確認ください。

「恋の片道切符」コミカライズ 好評発売中!!

ビーボーイコミックスDX「恋の片道切符 上巻」

ビーボーイコミックスDX「恋の片道切符 下巻」

著：梁 阿渣

原作：木原音瀬

上巻 https://www.b-boy.jp/comics/232791

下巻 https://www.b-boy.jp/comics/232795

X＆WEB

●木原音瀬先生Twitter（@narikono）

https://x.com/narikono

●ビーボーイ編集部Twitter（@bboy_editor）

https://twitter.com/bboy_editor

●ビーボーイノベルズ編集部Twitter（@bboy_novel）

https://twitter.com/bboy_novel

●ビーボーイWEBサイト

https://www.b-boy.jp/

権利表記

(C)Narise Konohara/libre

株式会社リブレ とは

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」

私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

https://libre-inc.co.jp/