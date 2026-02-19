大好きなペットと2人きりの時間を過ごせる！「全身包まれて入れるブランケット」を新発売
株式会社ニトリホールディングス
株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2月16日から順次、ニトリ一部店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「全身包まれて入れるブランケット」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300034012s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300034012s/)
今回ご紹介するのは、ポケットのような形をした大型のブランケットです。幅が約115cmあり、人が1人入るのにちょうどいいサイズ感で、全身包まれてリラックスできます。また、ペットと一緒に入って、2人だけの時間を過ごすことができます。
生地は毛足のあるふかふかしたボア素材なので、下から空気が通りにくく、まだまだ朝晩が冷え込む季節でもペットと一緒にあたたかく包みます。
ニトリではその他にもペットが喜ぶアイテムをたくさんご用意しております。ぜひニトリの店頭・ニトリネットにて商品をご確認下さい。
今後もニトリでは、ペットとの暮らしを快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。
◆ニトリネット「ペットと暮らす・ペットグッズ特集」
https://www.nitori-net.jp/ec/feature/withmypets/
■商品概要 ※価格は全て税込み表記
【商品名】全身包まれて入れるブランケット
【価格】5,990円
【サイズ（約）】幅115×奥行10×高さ105cm
【カラー】ベージュ
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300034012s/
※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。