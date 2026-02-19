【T-SITE・蔦屋書店】音楽、ファッション、アートが交差する野外カルチャーマーケット「DIGGIN DEEP 2026」を3月に代官山、京都岡崎、湘南で開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :http://experience-design.jp/diggindeep

代官山T-SITE（東京都渋谷区）、京都岡崎 蔦屋書店（京都府京都市）、湘南T-SITE（神奈川県藤沢市）は2026年3月に、音楽、ファッション、アートが交差する野外カルチャーマーケットイベント「DIGGIN DEEP 2026」を開催します。独自の感性を表現しているクリエイター、メーカー、ブランドが集まり、こだわりのレコード、古着、アート、雑貨などを紹介します。心地よい音楽に包まれながら、好きなカルチャーの探求、個性あふれる店主たちとの交流をどうぞお楽しみください。開催日は、代官山T-SITEが2026年3月7日（土）、8日（日）、京都岡崎 蔦屋書店が3月21日（土）、22日（日）、湘南T-SITEが3月28日（土）、29日（日）です。

「DIGGIN DEEP」は2024年、単なる消費を超えた「探求」の場として代官山T-SITEで始まりました。2025年の開催が盛況だったことから、2026年は独自の文化を持つ地域である京都、湘南を加えた3都市で開催します。また、今回、メディアパートナーとして、メンズファッション・カルチャーの第一線を走り続けるWEBマガジン『HOUYHNHNM（フイナム）』を迎えます。カルチャーに深い愛情を持つ人々に信頼されると共に、次のトレンドを生み出すクリエイターたちに支持されている『HOUYHNHNM』を通して、より多くの高感度な方々に「DIGGIN DEEP」の世界観を届けていきます。

第1弾は、代官山T-SITE

第1弾として、代官山T-SITEは、3月7日（土）、8日（日）に開催します。カルチャーの発信地・代官山で、レコード、ヴィンテージファッション、アート、雑貨などを扱う約30店が出店します。店主のこだわりがつまったアイテムとの出会い、心地よい音楽に包まれながらの探求体験、個性あふれる店主たちとの交流など、ここでしか味わえない特別な2日間をお楽しみください。

【出店者】（一部）

202tokyo(https://www.instagram.com/202tokyo/)（LIFESTYLE GOODS）／ACE GENERAL STORE/MARKET(https://www.instagram.com/ace_general_store/)（SILK SCREEN）／Clan Eyewear(https://www.instagram.com/clan_eyewear/)（EYEWEAR）／CORNER BOOKS(https://www.instagram.com/corner___books/)（BOOKS、GOODS、 APPAREL）／danjil(https://www.instagram.com/danjil2/)（APPAREL）／Delicious Sendai(https://www.instagram.com/delicioussendai/)（ APPAREL）／I＆I(https://www.instagram.com/ini_store/)（APPAREL）／ISANDLA(https://www.instagram.com/isandlajpn/)（RECORDS）／ODD TAPE DUPLICATION(https://www.instagram.com/odd_tape_duplication/)（TAPE、GOODS）／TOPSHOT VINTAGE(https://www.instagram.com/topshot_vintage/)（APPAREL）など

【出演者】（一部）

■LIVE＆DJ

下津光史(https://www.instagram.com/shimotsukoji/)

1989年、兵庫県尼崎生まれ。愛の園幼稚園卒。キリマンジャロコーヒーを飲みながら、本を読むのが好きな音楽家。2008年に神戸でサイケデリックロックバンドの踊ってばかりの国をフロントマン（ボーカル・ギター）として結成。翌年より立て続けに２枚のミニアルバムを発表し、大型フェスなどで注目を集める。今までに幾度かのメンバーチェンジを経て、7タイトルのフルアルバムをリリース。他にもGOD、The Acid House、おばけといった様々な名義で活躍しつつ、デビュー10周年を迎えた2018年にソロ活動を開始。また、同年からゲストを迎える対バン形式の『大和言葉』と題した自主企画をスタート。また、初めての著書『下津光史歌詞集』の上梓と同時に、2ndソロアルバム『Transient world』をオンセール。最も理想郷に近い形でミュージシャンズ・ミュージシャンを地で行く。“AMAGASAKI FOREVER”がモットー！

HAPPY(https://www.instagram.com/happy_jpn/)

京都府綾部市にて2012年に結成。現在、都内を中心に活動中の Alec（gt/vo）、Ric（key/vo）、Chew（gt）、Syu（ba）、Bob（dr/vo）からなる５人組。 音楽スタイルはルーツ志向でありながらロック、サイケデリック、エキゾチカ、ダンスミュージック、ニューエイジ、インプロヴィゼーションなどを独自の色彩で融合したもので、会場や時間帯によってバンドの音楽性を軸に幅広いジャンル、編成で活動中。 近年はFestival de FRUE、いのちの祭り、rural、御月民、水と木の祭り、PURE RAVE、Wonderfruit Festivalなど、国内外の多数のフェス、レイヴに出演。 その場の空気とムードに合わせて演奏する即興音楽の精神を取り入れ、音楽的な実験と探究を続けている。

Taniya Hashimoto(https://www.instagram.com/taniya_hashimoto/)

横浜生まれ、横浜育ち。 東京・渋谷 Tangle にてDJキャリアをスタートし、自身が主催するコレクティブ「No Nations」を設立。さらにYouTubeでは、音楽ストリーミングプロジェクト「Noations Studio」を展開している。また、ロンドンを拠点とするコレクティブ Jazzy Sport London、そして東東京・亀有とロンドンに拠点を構えるレコードショップ Vinyl Delivery Service のメンバーとしても活動。選曲の幅は広く、Jazz、Dub、House を軸にオーガニックな質感を持ったAmbient、Experimental、Psychedelicなど多様なスタイルを適材適所、自在に横断していく。その独自のセレクションとグルーヴは、ジャンルを超えてリスナーを瞑想空間へと誘う。

■TALK SESSION

THE BITTER-IST Talk Session

グッドウォーキン上田、柴田紗希

こだわりを持つ人ほど、苦味を楽しめる。「アサヒ ザ・ビタリスト」が提案する“苦味の先にあるうまさ”をテーマに、苦みを愛するゲストが、並々ならぬ古着や音楽へのこだわりについて語るトークセッションをイベント内で開催します。

※全ての出店者・出演者については、こちら(http://experience-design.jp/diggindeep/2026-daikanyama/lineup)よりご覧いただけます。

※当日のタイムテーブルは公式ホームページ(http://experience-design.jp/diggindeep/2026-daikanyama)、SNS(https://www.instagram.com/diggindeep.culturemarket/)にて発信予定です。

京都岡崎 蔦屋書店、湘南T-SITEでも

京都岡崎 蔦屋書店は3月21日（土）、22日（日）、湘南T-SITEは3月28日（土）、29日（日）に開催します。共に詳細は、3月上旬から中旬ごろに発表します。

SPECIAL THANKS

■THE BITTER-IST（アサヒビール株式会社）

ビールの味わいの一つである“苦味”を磨き上げた、苦味の先にある、つきぬけるうまさが特長のビールです。ホップに爽やかな香りと苦みが特長の「タラス」と「ヘルスブルッカー」を一部使用するとともに、「スーパードライ」でも使用しているキレを生み出す「318号酵母」により“もう一口飲みたくなる味わい”を実現しました。商品名である「BITTER-IST（ビタリスト）」は “苦みを愛する大人”という敬愛の念を込めています。

ホームページ(https://www.asahibeer.co.jp/brand/bitter-ist/)

■日産自動車

創立以来、「他のやらぬことを、やる」という精神で、革新的な技術とワクワクをお届けしてきました。現在は「電動化」「自動運転化」を軸に、持続可能な未来へ挑戦しています。2025年には、クロスオーバーEVへと進化した新型「日産リーフ」を発売。2010年の初代「日産リーフ」発売以来、15年間お客さまとの歩みとその知見を詰め込んだ新型「日産リーフ」は、誰もが気持ちよくドライブでき、誰もが安心して乗れる、これからのメインストリームになるクルマとなっています。

ホームページ(https://www.nissan.co.jp/)

■RICOH GR（リコーイメージング株式会社）

心が動く瞬間を切り取る、撮影者の感性を表現する。RICOH GRは、1996年のフィルムカメラGR1発売以来“最強のスナップシューター”として「高画質」「速写性」「携帯性」「深化」をコンセプトに、写真の本質的価値を追求し続けるハイエンドコンパクトカメラです。

ホームページ(https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/brand/gr/)



■山の恵みプロジェクト

振興山村に指定されている全国734市町村の事業者を対象に、山村地域の資源を活用した商品・サービス（自然食品／加工食品／木材加工品／観光商品など）の開発支援や、販路開拓を支援することで事業者の自立化を目指し、サポートを行うプロジェクトです。

ホームページ(https://www.sansonshinko.com/)



■Technics（パナソニック株式会社）

1965年に誕生した、パナソニックのオーディオブランド。ターンテーブルやアンプ、スピーカー、ネットワークプレーヤー、ワイヤレスイヤホンなど、幅広い商品ラインナップを展開。2026年も新製品を発売予定。

ホームページ(https://jp.technics.com/)

■ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、様々な製品ポートフォリオを取り揃えています。

ホームページ(https://www.batj.com)

メディアパートナー

HOUYHNHNM

2004年10月に創刊したWEBマガジンです。世の中に溢れる様々な「ファッション」「カルチャー」「ライフスタイル」。これら3つのトピックスを“ヒップ”という観点から切り取っていきます。

Instagram(https://www.instagram.com/houyhnhnm_official/)

ホームページ(https://www.houyhnhnm.jp/)

「DIGGIN DEEP」が大切にしているのは、音楽と出会いが生み出す特別な時間です。DJの個性と愛が込もった選曲、アーティストの情熱が直接伝わるLIVEパフォーマンス──心地よい音楽が場を紡ぎ、リラックスした空気感の中で、訪れる人々は自由にマーケットを巡ります。

会場に並ぶのは、バックボーンを持つ多彩なアイテム、店主のセンスが光るセレクト、クリエイターの感性と想像が表現されたハンドメイド作品。レコード、アパレル、アート、雑貨──それぞれに物語があり、作り手の想いが込められています。音楽に包まれながら、一つひとつのモノと向き合い、掘り下げていく。そんな"ディグ"する楽しさこそが「DIGGIN DEEP」の醍醐味です。

さらに、シルクスクリーンブースなどの創作企画、カルチャーを語り合うトークイベントも実施予定。知的好奇心をくすぐるコンテンツを通じて、訪れる人々の感性を刺激します。会場全体が一体感に包まれる特別な時間。カルチャーを愛する人々が出会い、新しい発見と化学反応が生まれる週末です。どうぞご期待ください。

（「DIGGIN DEEP」プロデューサー・代官山 蔦屋書店 音楽コンシェルジュ 小山嵩之）

イベント概要

DIGGIN DEEP 2026

DIGGIN DEEP 2026 DAIKANYAMA

日程 2026年3月7日（土）、8日（日）

時間 12:00～19:00

会場 代官山T-SITE 屋外スペース

主催 代官山T-SITE

ホームページ(http://experience-design.jp/diggindeep/2026-daikanyama)

DIGGIN DEEP 2026 KYOTO OKAZAKI

日程 2026年3月21日（土）、22日（日）

時間 12:00～19:00

会場 京都岡崎 蔦屋書店

主催 京都岡崎 蔦屋書店

共催 ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）

ホームページ(http://experience-design.jp/diggindeep/2026-kyotookazaki)

DIGGIN DEEP 2026 SHONAN

日程 2026年3月28日（土）、29日（日）

時間 12:00～19:00

会場 湘南T-SITE 野外イベント会場

主催 湘南T-SITE

ホームページ(http://experience-design.jp/diggindeep/2026-shonan)

※各会場とも入場無料

※雨天決行/荒天中止

※やむを得ない事情により中止・延期・内容等の変更になる場合があります。



■ メディアパートナー

HOUYHNHNM(フイナム)

