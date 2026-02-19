遊びながら学べる知育トイ「はめて、つなげて、見てわかる！あそんでかず・さんすう」発売

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（東京・神田／代表取締役社長：富樫建）のグループ会社、株式会社学研ステイフル（東京・千代田区／代表取締役社長：青木紀明）は、「遊びながらよくわかる」シリーズより『はめて、つなげて、見てわかる！あそんでかず・さんすう』を2026年2月19日に発売いたします。

◆はめて、つなげて、見てわかる！あそんでかず・さんすう

かずの世界がぐっと身近になる知育あそび「はめてつなげて あそんでかずさんすう」は、パーツをはめる・つなげるというシンプルな動作を通して、数の感覚や考える力を育む知育トイです。

手を動かしながら遊ぶことで、数字を“記号”ではなく、量やつながりとして感じ取れるようになります。

★こだわりポイント

・「はめる・つなげる」だけで楽しい、直感的なあそび

難しいルールはなく、パーツをはめたり、つなげたりするだけ。

小さなお子さまでも、見て・触って・すぐに遊び始められる設計で、

「できた！」という成功体験を重ねやすくなっています。

・遊びの中で自然に身につく「かず・さんすう」

数を数えたり、並べたり、比べたり。

遊びの流れの中で、数の順番や量の違いに自然と気づく工夫がされています。

机に向かう学習が苦手でも、遊びながらなら集中できるのが大きな特長です。

・成長に合わせて、あそびが広がる

はじめは「はめる・つなげる」だけ。

慣れてきたら、数を意識したり、考えながら組み合わせたりと、

お子さまの成長に合わせて遊び方がステップアップします。

長く使える知育トイとして、保護者の方にも安心して選んでいただけます。

■商品情報

●商品名：はめて、つなげて、見てわかる！あそんでかず・さんすう

●品番：83094

●価格：税込 4,378円（本体 3,980円）

●対象年齢：3才以上

●商品内容：ボード1個、バー1～10各2本、おはじき10個、数字カード11枚(0~10)、足し算引き算カード1枚

●パッケージサイズ：幅330×高さ270×奥行50mm

●販売先：全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場、インターネット通販など

・学研ステイフル楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gakkensf/83094/

・学研ステイフルYahoo！ショップ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/gakkensf/83094.html

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFJYSLPG

●学研ステイフル公式ホームページ：https://www.gakkensf.co.jp/