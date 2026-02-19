“導入事例”でBtoBマーケティングを加速させる事例制作サービス『事例のプロ』、サービス開始約1年2ヶ月で導入企業数150社を突破

株式会社スイセイ

「AI×BPO」を軸にデジタル産業の生産性向上に挑む株式会社スイセイ（本社：東京都品川区、代表取締役：松村幸弥）は、提供する導入事例制作サービス『事例のプロ』の累計導入企業数が、2026年1月時点で150社を突破したことをお知らせいたします。

■ 背景：なぜ今、導入事例が求められているのか

近年のBtoB商材検討において、顧客は営業担当と会う前に、Web上で情報収集を完了させる傾向が強まっています。その際、最も信頼される情報源の一つとなるのが”導入事例”です。 特に以下の3点において、導入事例はBtoBマーケティングに不可欠なコンテンツとなっています。

１.サービス選定基準が「信頼」へシフト

サービスの開発難易度が下がり、類似サービスが乱立する昨今、機能や価格だけでは差別化が困難になっています。そのため、顧客は「信頼（他社の成功実績）」を選定基準とする傾向があり、実際に多くのサービスサイト解析において「事例ページ」が最も多く閲覧されていることが分かっています。

２.受注率の向上

事例コンテンツを経由したリード（見込み顧客）は、自社の課題と解決後のイメージが明確になっているため、商談に進む可能性が高まります。事例を活用してセールス・マーケティングプロセスを全体最適化した結果、商談受注率が他チャネル比で約2倍になるケースも確認されています。

３.SEO・LLMO（AI検索）対策

検索エンジンだけでなく、生成AIによる「AI検索」の利用が広がる中、AIは「具体的かつ独自性の高い情報」を評価・引用する傾向があります。一次情報である導入事例は、SEOのみならずLLMO対策としても極めて有効であり、新たな流入経路の獲得に寄与します。

一方で、その重要性を理解しながらも、社内に制作リソースやノウハウがなく、十分な発信ができていない企業が少なくありません。『事例のプロ』は、こうした企業の制作体制をサポートし、高品質な事例コンテンツを安価かつスピーディに提供することで、急速に導入社数を伸ばしてまいりました。

■導入企業様事例

株式会社アイドマ・ホールディングス様

「営業、教育、文化醸成に効く」約600もの事例を掲載するアイドマ・ホールディングスの、事例制作を経営資産化する仕組み

- 導入前の課題： 現場コンサルタントが制作を兼務し負担が増大。煩雑なオペレーションがコア業務を圧迫していた。- 導入の効果： 制作プロセスを丸投げしたことでリードタイムが短縮。コンサルタントが本来の顧客価値提供に専念でき、営業力の向上につながった。

記事URL：https://jireinopro.sui-sei.tokyo/posts/aidma-hd

株式会社オンリーストーリー様

広告費に10億使った男がタイムマシンで戻ってでもやりたい唯一の施策。オンリーストーリー平野氏が「事例制作」を最優先に選ぶ理由

- 導入前の課題： 取材・執筆の工数が重く、内製では単発・後回しになりがちだった。- 導入の効果： 拡散まで含めたパッケージにより「見られる事例」を実現。「事例」が成約率を確実に底上げし、複利効果で利益を最大化する資産となった。

記事URL：https://jireinopro.sui-sei.tokyo/posts/onlystory

株式会社スイセイについて

社名：株式会社スイセイ

所在地：東京都渋谷区

代表者：堀田幸弥

設立：2024年9月

事業内容：AI×BPOによる事例制作・採用広報支援事業

公式サイト：https://sui-sei.tokyo/

事例のプロ：https://jireinopro.sui-sei.tokyo/

採用広報のプロ：https://saiyokohonopuro.sui-sei.tokyo/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社スイセイ 広報担当

E-mail：info@sui-sei.tokyo