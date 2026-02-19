TVアニメ『地縛少年花子くん』のオンラインくじ再販が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『地縛少年花子くん』の豪華賞品が手に入る＜【再販】TVアニメ『地縛少年花子くん』オンラインくじ＞を、2026年2月26日(木)12時より販売します。

本商品は2025年3月に販売を行ったもので、大好評につき再販が決定いたしました。

タロットカードをイメージした描き下ろしイラストや、作中の思い出のシーンを集めた賞品などファン必携のアイテムが盛りだくさんです。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「F賞 缶バッジ全15種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜【再販】TVアニメ『地縛少年花子くん』オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年2月26日(木)12:00～2026年3月19日(木)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/hanakokun_2/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！BIG布ポスター（全5種）

A賞：ふわふわクッション（全1種）

B賞：選べる！アクリルスタンドフィギュア（全5種）

C賞：アクリルイラストスタンド（全6種）

D賞：アクリルキーホルダー（全10種）

E賞：ミニブロマイド5枚セット（全10種）

F賞：缶バッジ（全15種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「F賞 缶バッジ全15種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ハート缶バッジ」をもれなく1個プレゼント!!

※全8種。ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/