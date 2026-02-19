『真空断熱ジョッキ（JDK-602C/722C）』2月21日新発売

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、2026年2月21日（土）、『真空断熱ジョッキ（JDK-602C/722C）』を新発売します。

今回新発売する『真空断熱ジョッキ（JDK-602C/722C）』は、上品で落ち着いた印象のマットカラーへリニューアルしました。

当社の『真空断熱ジョッキ』は、ステンレス真空断熱構造で保温・保冷どちらにも使え、飲み頃温度をキープするアイテムです。氷が溶けにくく、結露もしにくいためテーブルを濡らさず、ご自宅でのスポーツ観戦や、ドリンクをゆっくり楽しみたいシーンに最適です。

本製品はビールやハイボールなどのアルコール飲料で使用されることが多く、2020年の発売以降、サーモスの卓上アイテムの中でも高い人気を誇っています。

カラーはモダンで上品なグレー、食卓を爽やかに彩るブルー、清潔感のあるホワイトの3色を追加。食卓に馴染みやすい落ち着いたトーンで、普段使いのしやすいデザインに仕上げました。

＜製品特長＞＜製品ラインアップ＞『真空断熱ジョッキ（JDK-602C/722C）』600ml

JDK-602C

左から GY：グレー、BL：ブルー、WH：ホワイト

720ml

JDK-722C

左から GY：グレー、BL：ブルー、WH：ホワイト

『真空断熱ジョッキ（JDK-602C/722C）』 仕様一覧

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。