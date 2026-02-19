「地域のクリエイティブ現場を届ける「thinc Journal」で新連載｜地元・茨城県で「夢は叶えるもの」を体現中。地域プロデューサー・安達勇人氏の頭の中を覗く

株式会社クリエイターズマッチ

「クリエイターが輝ける社会を創造する」をミッションに掲げ、広告業界で「教育・制作・開発」の3つの領域にわたりクリエイティブに関わるサービスを展開している株式会社クリエイターズマッチ（代表取締役：呉京樹、本社：東京港区）は、運営するメディア「thinc Journal（シンクジャーナル）」にて、茨城県でマチおこしに繋がる活動を精力的に行っている、声優・俳優・アーティストの安達勇人（あだちゆうと）氏のインタビュー記事（連載企画）を公開いたしました。thinc Journalは、地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター／クリエイティブの情報を発信することで、全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになるヒントをお届けするメディアです。

茨城県で生まれ育ち、18歳で芸能界入りした安達勇人氏。俳優や声優と順調にキャリアを重ねていったあるとき、東京での仕事をセーブし、地元に戻る決断を下します。人通りが少ない会場でのライブ開催など、文字通り「ゼロから」再スタートを切ったのち、今では老若男女のファンに応援される存在になりました。芸能の世界に憧れを抱くようになった幼少時代のエピソード、茨城県にＵターンしてからの活動内容などについて、お話を伺いました。

【連載記事はこちら】

1）マチおこしは人おこしから＜無理と言われた芸能界＞

安達氏が生まれ育ったのは、「電車も通っていないような」茨城県のマチ。「俳優になりたい」と口にした小学6年生の安達氏に対し、周囲は「こんな田舎の人間には無理だ」と返したといいます。「無理だ」と言われた夢を叶えたのち、安達氏は順調だった俳優や声優の仕事をセーブし、地元に戻る決断を下します。夢を叶えるまでの軌跡と、Ｕターンを決めた背景について伺いました。

詳細を見る :https://thinc-journal.c-m.co.jp/thinc/3928/

２）マチおこしは人おこしから＜茨城県で夢を叶える＞

茨城県を拠点に、「人間・安達勇人」としてアーティスト活動やマチおこしに繋がる活動をはじめた安達氏。2018年には株式会社ADACHI HOUSEを立ち上げ、活動の幅や規模を広げていきます。2024年には、18歳で芸能界入りした当時から抱いてきた「数万人規模のフェスを開催したい」夢を実現。夢を叶え続ける安達氏の地元への想い、見据える未来について伺いました。

2026年2月26日公開予定

ぜひ、ご覧ください。

■ 安達勇人（あだちゆうと）氏について

声優・俳優・アーティスト・株式会社ADACHI HOUSE 代表取締役

茨城県桜川市出身。

声優、俳優、アーティスト、いばらき大使として活躍中！夢は見るもんじゃなく叶えるもの。老若男女関係なしに楽しめる一体感のあるLIVEは一 度参加したらハマる事間違いなし。茨城県内各所にてLIVE開催中！

URL：https://adachiyuto.com/

■ thinc Journal について

thinc Journal は地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター、クリエイティブを発信するメディアです。「ひと・こと」にこだわって、各地域で活躍されているクリエイターの方々にスポットを当て全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになる情報を発信いたします。全国には優秀なクリエイターがたくさん活躍しています。しかし、大手企業の広告などに比べユーザーが Mass ではないこともあり話題になりにくい時代が続いてきました。近年ではユーザーコミュニケーションの形式が One to One を理想形としたものも多くなり各地域や地元などローカルクリエイティブもようやく注目されるようになってきました。クリエイターズマッチでは創業時より「クリエイティブの地産地消」を目指してクリエイターネットワークを全国展開。地域のクリエイティブを見つめてきた、私たちだからこその視点でスポットを当てていきます。

URL：https://thinc-journal.c-m.co.jp/

■ 運営元：株式会社クリエイターズマッチ

代表者： 代表取締役 呉 京樹（ご けいじゅ）

所在地： 東京都港区東新橋2丁目6-10 大東京ビル8F

設立 ： 2007 年 8 月 1 日

資本金： 100,000,000 円

業務内容：プラットフォーム事業「thinc」／広告制作・サイト運用事業／AdFlow 事業

URL： http://c-m.co.jp/