東大流のノート術から生まれたノート型参考書に「中学理科」が新登場！ 『ポイント整理でテストの点数超アップ！ 中学理科のまとめノート』2026年2月19日（木）発売

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2026年2月19日（木）に『ポイント整理でテストの点数超アップ！ 中学理科のまとめノート』（監修：みおりん、岩本将志）を発売いたしました。

「まとめノート」シリーズとは？

「まとめノート」シリーズは、東大卒の勉強法デザイナー・みおりんがデザインを監修しているノート型学習参考書です。シンプルできれいなノートの紙面に知識をまとめられるので、体系的にその科目を理解することができます。すでに発売された「中学歴史」「中学地理」「中学数学」は

- 「ゆったりしたレイアウトでイラストも入っているので使い勝手がいい！」- 「今までは一からノートを自分で作ってまとめていましたが、これを使うようになって時間が短縮できるようになりました！」- 「ポイントが色分けされていて、どこを押さえればいいかが一目でわかるよう工夫されていて読みやすい！」

など好評の声を数多くいただいています。今回は、みおりんの元にたくさんのリクエストが届いていた『中学理科のまとめノート』を新たに発売します。

本書の特長

1．東大流のノート術をぎゅっと凝縮！

東大卒の勉強法デザイナー・みおりんがデザインを監修しているので、紙面に書き込むだけで、超効率的なまとめノートがつくれます。また、河合塾Wings講師・岩本将志先生が教科監修をしているため、テストに出やすいポイントや覚えるべきポイントをしっかり押さえることができます。

2．書き込むだけでなく、別冊解答＋赤シートでも勉強できる！

付属の別冊解答は、本冊とは切り離して使うことができます。赤シートで隠しながら別冊解答をチェックすることで、より深く知識をインプットすることができます。

3．本書のまとめページ＆確認テストのPDFデータが、まとめてダウンロード可能！

本書には、各単元の最後にまとめページと確認テストがついています。そのPDFデータをダウンロードしてプリントアウトすることで、何度でも問題演習に取り組めます。

中1から中3までの理科を体系的に理解し、得意科目にしたい中学生のみなさま、そして効率的な勉強法を実践したい方におすすめの一冊です。ぜひお近くの書店でお手に取ってご覧ください。

目次

==中１範囲==

〇第１章 生物の世界

〇第２章 大地の変化

〇第３章 物質のすがた

〇第４章 身近な物理現象

==中２範囲==

〇第５章 細胞と生物

〇第６章 天気とその変化

〇第７章 化学変化

〇第８章 電気の世界

==中３範囲==

〇第９章 生命のつながり

〇第10章 地球と宇宙

〇第11章 化学変化とイオン

〇第12章 運動とエネルギー

〇第13章 環境と科学技術

※中1・中2・中3範囲に分かれており、どの学年の読者でも使いやすいよう設計しています。

書誌情報

『ポイント整理でテストの点数超アップ！ 中学理科のまとめノート』

監修：みおりん、岩本将志

発売日：2026年2月19日（木）

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

ページ数：208ページ（本冊160ページ＋別冊48ページ）

判型：B5判

ISBN：978-4-04-607458-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322411001402/)

関連書籍

『ポイント整理でテストの点数超アップ！ 中学歴史のまとめノート』

監修：みおりん、玉田久文

発売日：2024年3月29日

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

判型：B5判

ページ数：144ページ（本冊112ページ＋別冊32ページ）

ISBN：978-4‐04‐606329‐8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322302000968/)

『ポイント整理でテストの点数超アップ！ 中学地理のまとめノート』

監修：みおりん、玉田久文

発売日：2024年3月29日

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

ページ数：144ページ（本冊112ページ＋別冊32ページ）

判型：B5判

ISBN：978-4‐04‐606330‐4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322302000969/)

『ポイント整理でテストの点数超アップ！ 中学数学のまとめノート』

監修：みおりん、岩本将志

発売日：2025年8月21日

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

ページ数：208ページ（本冊160ページ＋別冊48ページ）

判型：B5判

ISBN：978-4-04-607466-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322411001410/)

プロフィール

監修：みおりん

勉強法デザイナー。「すべての人にごきげんな勉強法を」をコンセプトに活動。

地方から東大を受験し、高3では大差で不合格に。1年間の自宅浪人生活を経て同大学に合格し、その後法学部へ進学。3年生修了と同時にカナダでのワーキングホリデー留学に挑戦し、2019年3月に東大を卒業。都内のIT企業に勤めたのち、2020年に独立。

YouTubeチャンネル「みおりんカフェ」（登録者数17万人／2026年2月時点）でも、ノート術や勉強法を動画で楽しくご紹介。

著書に『大学合格を引き寄せる！ 東大卒がおしえる 逆転おうち勉強法』（小社刊）、『中学生から使える！ 東大女子のノート術 成績がみるみる上がる教科別勉強法』（エクシア出版）、『豆腐メンタルのわたしが宅浪で東大に入れた理由』（二見書房）や『やる気も成績もぐんぐんアップ！ 中学生のおうち勉強法』（実務教育出版）シリーズなどがある。

X：@miori_morning(https://x.com/miori_morning)

Instagram：＠miorin2018(https://www.instagram.com/miorin2018/)

YouTube：@MiorinCafe(https://www.youtube.com/@miorincafe)

監修：岩本将志（いわもと まさし）

大学卒業後、一般企業に就職。その後、大手進学塾に入社。小中学生を対象に算数、数学、理科の担当として長年にわたり指導。現在は河合塾グループの難関高校進学塾「河合塾Wings」に所属し、教室長、数学科責任者を歴任。進路指導に定評があり、高い合格率を誇る。生徒本人に考えさせる指導法で、あえて「教えすぎない」をモットーとしている。

著書に『改訂版 中学理科が面白いほどわかる本』、『定期テスト~高校入試対策 中学理科の点数が面白いほどとれる一問一答』（以上、小社刊）などがある。