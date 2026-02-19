つま先フラット仕様で快適な履き心地！ ELFINDOLLのソックスがお客様の声に応えてリニューアル

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長：大村浩一）は、お子さまの毎日にもっと快適さをお届けするため、プライベートブランド「ELFINDOLL（エルフィンドール）」のソックスをリニューアルし、全国の西松屋店舗および公式オンラインストアにて販売開始いたしました。

この度のリニューアルでは、お客様からのご要望にお応えし、よりやさしい履き心地と使いやすさを実現しました。

■ELFINDOLLソックスの特長

1.つま先リンキング仕様を採用

つま先の縫い合わせ部分をフラットに仕上げることで、通常のソックスで感じやすい“ゴロゴロ感”を軽減。敏感なお子さまにも、より快適に履いていただけます。リンキング仕様のソックスのパッケージには「つま先ソフト」のアイコンを表示しています。

通常仕様のソックスリンキング仕様のソックスリンキング仕様を示すアイコン

2.ベビーサイズは表糸綿100％のやさしい肌ざわり

ベビーサイズ（9～14cm、13～16cm）の商品では表糸に綿100％を採用し、やさしい肌触りと高い吸湿性・通気性を実現しました。小さなお子さまのデリケートな肌にも安心です。パッケージには「表糸綿100％」のアイコンを表示しています。

3.使いやすさも充実

履き口の内側にはサイズ表示とお名前スペースを設けました。お出かけや保育園でも便利にお使いいただけます。さらに、ベビーサイズ（9～14cm、13～16cm）は足裏すべり止め付きで安心です。

サイズ表示お名前スペース足裏すべり止め

4.お手頃な価格と幅広いサイズ展開

これらの仕様を備えながら、3足組の従来価格479円（税込526円）を見直し、449円（税込493円）というお求めやすい価格を実現しました。サイズ展開は9cmから24cmまでご用意しており、お子さまの成長に合わせて幅広いサイズからお選びいただけます。

■商品情報（一例）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174927/table/18_1_d4cd33fa5b797ff8ba79557f8a608696.jpg?v=202602191251 ]

今後も当社は、お客様の声を大切にし、ご家族の毎日に寄り添う商品づくりを続けてまいります。

