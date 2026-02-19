『MILGRAM -ミルグラム-』「カズイ」直筆サイン入りCDの数量限定発売決定！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS STORE」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、『MILGRAM -ミルグラム-』より囚人番号007「カズイ」の直筆サイン入りCDを2026年3月18日（水）より数量限定で発売します！
発売期間：2026年3月18日（水）～なくなり次第終了
開催場所： MAGNET by SHIBUYA109 5F／AMNIBUS STORE
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10
営業時間：10：00～2１：00
https://magnetbyshibuya109.jp/
【グッズ情報】
▼MILGRAM 第三審シングル カズイ 『カモフラージュ』
価格：2,000円 (税込)
上記商品の他にも『MILGRAM -ミルグラム-』の商品を多数ご用意しております。
詳細は下記サイトよりご確認ください。
https://amnibus.com/products/title/522
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。
※お一人様1会計につき1個までの購入制限を設けさせていただきます。
※販売状況等によって、購入制限を変更させていただく場合がございます。
※制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※なくなり次第終了とさせていただきます。
AMNIBUS STOREで利用可能な決済サービスは下記になります。
https://store.amnibus.com/faq
【ご入場について】
店内混雑緩和のため、シャッフル抽選入場を実施させていただきます。
■抽選入場対象日：3月18日（水）
■整理券配布集合時間：9:15～9:20
■整理券配布時間：9:20～
■１枠目ご入場時間：10:15～
■入場時間発表：9：50頃、「AMNIBUS STORE 公式Xアカウント：https://x.com/AMNIBUS_STORE」にてご案内いたします。
■整理券配布場所：MAGNET by SHIBUYA109 ハチ公側入り口前
期間中、状況によってはフリー入場への切り替えなどを行う可能性がございます。
入場周りのご案内や、その他お知らせに関しては、下記公式サイトやTwitterなどにてご案内いたします。
公式サイト:https://milgram.jp/news/post/007-S3CD-sign
AMNIBUS STORE Twitter：https://x.com/AMNIBUS_STORE
【ご注意】
※整理券でのご入場の場合は1枠15分の完全入れ替え制を予定しております。当日の状況によっては変更する場合がございます。ご了承ください。
※整理券配布集合時間を過ぎてからは、整理券配布列へお並びいただけません。お時間を厳守いただきますようお願いいたします。
※整理券配布開始後に列にお並びいただいた方には整理券のお渡しはできません。フリー入場開始後のご案内となり、シャッフル抽選にはご参加いただけませんのでご了承ください。
※先着順の入場ではございません。早く並ばれても、シャッフル抽選ですので同じ条件になります。早く並ぶメリットはございませんのでご了承ください。
※整理券配布集合時間前にはお並びいただけません。お時間を厳守いただきますようお願いいたします。
※整列後はお連れ様との合流をご遠慮いただいております。必ず事前にお待ち合わせの上、お並び頂きますようお願いいたします。
※当日のお並び人数の状況により、はずれ券を入れて抽選を行う場合がございます。
※当日のお並び人数の状況により、ご入場いただけない場合がございます。
※整理券はお1人様1枚までの配布となります。周回整列はお控えいただくようお願いします。
※整理券について、お一人様で複数枚のお受け取りが発覚した場合は整理券入場をお断りさせていただく場合がございます。
※整理券を受け取られた方はその場で立ち止まらず、ご移動をお願いいたします。
※シャッフル抽選後のご入場案内は状況により遅れる場合がございます。
※整理券配布時は、整理券１枚につき1入場1会計のご案内とさせていただきます。お会計後の物販スペースへの再入場はできません。
※小学生以下のお客様など付き添いを必要とされるお客様につきましては保護者1名のみご同伴が可能です。
※状況によってはフリー入場に切り替えさせて頂く場合もございます。
※ご入場の時間帯によっては完売商品が出る場合がございます。
※諸般の都合により、開催時間は前後する場合がございます。
※整理券をお持ちのお客様が枠の時間内にご来店いただけなかった場合は、フリー入場開始後のご案内となります。あらかじめご了承ください。
※フリー入場後も混雑状況によって入場規制や入場整理券の配布を実施する可能性がございます。
※諸般の都合により、抽選内容が変更になる場合がございます。
▼お客様へのお願い
※以下の行為はご遠慮ください。
・「MAGNET by SHIBUYA109」館内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡
・物を床に広げるなどの行為
・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ
▼店舗情報
店名：AMNIBUS STORE
▼AMNIBUS STORE(アムニバスストア)について
https://amnibus.com
https://x.com/AMNIBUS
https://x.com/AMNIBUS_STORE
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所: 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F
お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。
担当: 齊藤直樹
Mail: pr@armabianca.com
発行元 株式会社 arma bianca
Web http://armabianca.com/
(C)ミルグラム管理委員会