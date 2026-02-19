＜SNIDEL(スナイデル)＞adidas Originalsとの新作スペシャルコレクション全6型を公開！〈2月25日(水)全国発売〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、2月19日(金)12:00(正午)にadidas Originalsとのスペシャルコレクション全6型を、オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて公開、2月20日(土)0:00よりWEB先行発売いたします。全国店舗では2月25日(水)より発売いたします。




adidas Original for SNIDEL 2026 Limited Edition



■アイテム紹介








「adidas Originals」を象徴するスリーストライプスとトレフォイルロゴをあしらったクラシカルなファイヤーバードトラックジャケットとパンツ。光沢のあるチャコールグレーは、ジャージ素材を使用し、リラックス感がありながらもモードな女性らしさを演出。程よいルーズフィットで着心地も快適です。SNIDELのお洋服にも合わせやすいベーシックカラーで、幅広いワードローブで活躍します。ジャケットはフルジップでスタンドカラーになるデザイン、パンツのウエストにはドローコードが付いており調節が可能。



■【adidas Originals】 FIREBIRD TT


サイズ：S


カラー：GRY


価格：\13,200



■【adidas Originals】 FIREBIRD TP


サイズ：S


カラー：GRY


価格：\12,100









軽やかで滑らかなナイロン素材を使用し、リラックス感のあるオーバーサイズシルエットのジャケット。袖口はゴム仕様でフィット感を高め、動きやすくデザイン。


フルジップのスタンドカラーデザインで、サイドにはジップポケット付きで利便性も抜群。


同素材のパンツはワイドシルエットでクラシックな雰囲気を残しつつ、スタイリングをスポーティな印象に仕上げます。



■【adidas Originals】 FIREBIRD TT ウーブンジャケット


サイズ：XS


カラー：BLK


価格：\15,400



■【adidas Originals】FIREBIRD TP ウーブンパンツ


サイズ：XS


カラー：BLK


価格：\14,300






フットボールのインドアトレーニング用シューズとして誕生した「adidas GAZELLE BOLD W」。


クラシックなシルエットにオフホワイトの上質なスエード素材を使用し、上品さとスポーティさを両立させました。


やや厚みのあるソールを採用することで、快適な履き心地とスタイルアップを実現。


サイドのスリーストライプスとトレフォイルロゴのアクセントカラーとして、高級感のあるゴールドと、オーロラのような艶やかなアイボリーをあしらった2色を展開しています。



■【adidas Originals】 GAZELLE GOLD


サイズ：22.5～25cm


カラー：GLD,MIX


価格：\16,500




ストリートファッションのアイコン的存在である「adidas SUPERSTAR II W」。


クラシックなシェルトゥを配し、高級感のあるオールブラックのスエード素材を使用しています。


シンプルながらも存在感があり、あらゆるコーディネートのアクセントとして活躍する一足です。


足入れ部分は柔らかく仕上げ、快適な履き心地と優れたグリップ力を実現。




■【adidas Originals】SUPERSTAR II


サイズ：22.5～25cm


カラー：BLK


価格：\16,500




(全て税込価格表記)



■販売について


WEB先行発売日：2月20日(金)0:00


・SNIDELオフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）


・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ )


・MASH STOREアプリ



全国発売日：2月25日(水)


・SNIDEL全国店舗（ http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ）



「アディダス オリジナルス(adidas Originals) 」について


adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。


adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。


1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているadidas Originalsは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。



SNIDEL（スナイデル）について



2005年4月9日にデビュー。


“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。


お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。


現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）


■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/


■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/