【株式会社IR Robotics】J1／FC町田ゼルビアとゴールドパートナー契約更新（7シーズン目）
株式会社IR Robotics
■IR Roboticsのコーポレートロゴ掲出先
■会社概要
社名：株式会社IR Robotics
株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役 金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）と、サッカークラブFC町田ゼルビア（会社名：株式会社ゼルビア、本社：東京都町田市、代表取締役社長兼CEO 藤田晋、HP：https://www.zelvia.co.jp/）が運営するJリーグ加盟のプロサッカークラブ「FC町田ゼルビア」のオフィシャルクラブパートナーとして、2026年も「ゴールドパートナー」契約として締結したことをお知らせ致します。
・選手着用のウォーミングアップウェア（カタカナで社名を掲出しております。）
・「FC町田ゼルビア」のオフィシャルホームページ
代表：金 成柱
本社：東京都千代田区麹町 5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル
事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、上場企業向けIR支援事業、スタディコミュニティ事業、人材紹介事業を展開
会社HP： https://ir-robotics.co.jp