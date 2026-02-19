「iFace」からGoogle Pixel 10a 専用スマホケースが登場。

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、2026年4月8日(水)よりiFace公式オンラインストアにて販売を開始します。


尚、iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。




■Google Pixel 10a 専用のスマホケースが登場！


透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えた「Reflection（リフレクション）」シリーズから、Google Pixel 10a 専用の「iFace Reflection強化ガラスクリアケース」がブラック、ベージュ、ペールブルーの3色展開で登場します。


iFaceの特長であるカーブラインと適度な厚みは、握った時のフィット感があり、使いやすいスマホケースです。さらに、落下防止に役立つiFaceスマホリングやストラップなどとの合わせ使いで、より便利に統一感あるコーデも楽しめます。


尚、Google Pixel 10a 専用 iFace Reflectionケースは、Made for Google Pixel プログラム認証(※)


を受けており、タフで高機能なスマホケースが欲しい方におすすめです。


（※）Made for Google プログラムに参加したパートナーが Google Pixel 専用に設計・製造し、Google の厳格な規格基準のすべてに合格した商品であることを証明する認証です。


Made for Google バッジが付いている製品は Googleデバイスとの互換性が保証されています。



■製品情報


・製品名　　 ：iFace Reflection強化ガラスクリアケース


・価格　　 　：3,600円(税込3,960円)


・カラー　　 ：ブラック、ベージュ、ペールブルー


・対応機種　 ：Google Pixel 10a


・発売日　　 ：2026年4月8日(水)


・販売場所　 ：iFace公式オンラインストア


　　　　　　　https://jp.iface.com/products/case_reflection_standard?id=41-187597


※リンク先4月8日に公開予定


他iFace 原宿店など



■製品特徴


・First Classの形状を引き継いだカーブラインで持ちやすく、吸い付くようなグリップ感を実現


・着脱時にも安心なガラス＋ポリカーボネート複合素材を採用


・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収


・使いやすい軽量設計


・スマートフォン本体の美しさを引き立たせるクリアケース


・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK





■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について




「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。


耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。


世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。



■iFace公式オンラインストア


https://jp.iface.com/



■iFace公式実店舗「iFace原宿店」


営業時間：11:30~20:00


定休日：年中無休


住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03


https://jp.iface.com/pages/ifacelab



■iFace 日本公式SNSアカウント


X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp


Instagram(@iface_jp)　 ：https://www.instagram.com/iface_jp/


Facebook(@iface.jp)　 　 ：https://www.facebook.com/iface.jp/


LINE@(@iface_jp)　　 ：https://page.line.me/iface_jp


YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗


iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com


Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/


Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/


Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051


他 Hamee運営ECストアにて販売



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp