＜セイコー 5スポーツ＞より、1970年代のセイコーアーカイブから着想を得てカスタマイズした「HUF」とのコラボレーション限定モデルを発売。
セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は、＜セイコー 5スポーツ＞より、アメリカ西海岸発のライフスタイルブランド「HUF」とのコラボレーション限定モデルの第3弾を、3月6日（金）より発売いたします。希望小売価格は56,100円（税込）、数量限定7,000本です。
HUF
2002年にプロスケートボーダーのキース・ハフナゲルによって設立された「HUF」は、スケートボーディングとストリートカルチャーのスピリットを取り入れたライフスタイルブランドです。セレクトショップから始まり、キース自身がスケートボードとストリートカルチャーの精神を表現するブランドに創り上げ、現在では、多方面からのリスペクトを受ける、スケート＆ライフスタイルブランドの一つへと成長を遂げました。
「HUF」は、設立当初からキース・ハフナゲルが牽引してきた革新的な構想を継承し、クリーンな美学、刺激的なデザイン、そして高品質な技術を提案し続けています。
《商品特徴》
1970年代に「タイムソナー」の愛称で人気を博したセイコーのアーカイブモデルを、HUFがカスタマイズした特別なウオッチ
古き良きものを大切に受け継ぎ、機能やデザインのアップデートを続ける＜セイコー 5スポーツ＞と、築かれてきたストリートカルチャーに敬意を表しながら、新しい価値や表現を模索し進化をし続ける＜HUF＞の新しいコラボレーションウオッチが登場します。
第3弾となる本作は、1970年代に「タイムソナー」の愛称でファンに愛されたセイコーのアーカイブモデルに着想を得て、HUFがコラボレーションウオッチとしてカスタマイズした特別なモデルです。
HUFは、５スポーツの中からFieldシリーズで採用されているケースを選択。半透明のダイヤルに「HUFグリーン」を採用しました。ブランド創設時にキース・ハフナゲル自らが色をセレクトしたブランドのイメージカラーであり、HUFのフィロソフィーを象徴するカラーです。この鮮やかなグリーンは、今回のコラボレーションだからこそ実現した、特別なカラーリングです。
ダイヤルの6時位置には、「huf」のロゴを配置しました。
鮮やかな「HUF グリーン」を採用した裏ぶた
シースルーバック仕様の裏ぶたは、ダイヤルと同じく「HUFグリーン」を採用し、サンフランシスコのシティパターンの線画を入れました。数量限定モデルの証として「LIMITED EDITION」とシリアルナンバーが記されています。
さらに、りゅうずの先端にも、「HUF」のロゴをあしらっています。
スペシャルボックスとオリジナルウオッチクロスが付属
本作は、セイコーとHUFからのメッセージとして「make the most of your time」をボックスの裏面に印刷した、ステンレス製のスペシャルボックスに収められています。さらに、HUFで人気を集めているデザインを採用した、オリジナルのウオッチクロスが付属します。
＜セイコー 5スポーツ＞は、1968年に誕生し、半世紀以上にわたって世界中の人々に親しまれ、今なお、機能・デザインの両面で独自の進化を遂げるカジュアルウオッチブランドです。多様な価値観が飛び交う現代を象徴する“5つのスタイル”をコンセプトに、多彩なコレクションを展開しています。
《商品仕様》
＜セイコー 5スポーツ＞ HUF コラボレーション限定モデル
[表: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/688_1_2bb140d004d41fdecbddf3d4e9350a27.jpg?v=202602191251 ]
その他仕様
https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/5sports/sbsa323
【ムーブメント仕様】
メカニカルムーブメント キャリバー4R36
巻上方式：自動巻（手巻つき）
時間精度：日差＋45秒～-35秒（気温5℃～35℃において腕に着けた場合）
パワーリザーブ：約41時間
石 数：24 石
振動数：21,600 振動/時（6振動/秒）
