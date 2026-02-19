女性VTuberグループ「ホロライブ」×極楽湯・RAKU SPAコラボ第8弾を3月5日(木)より開催！

株式会社極楽湯ホールディングスホロライブ×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年3月5日(木)より極楽湯RAKU SPAグループ38店舗で、カバー株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷 元昭)が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」ゲーマーズとのコラボキャンペーン“フロライフ”を開催いたします。

極楽湯 ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA ： https://www.rakuspa.com/

コラボHP ：https://rakuspa.com/hololive8/

コラボキャンペーン概要

ホロライブ×極楽湯・RAKU SPAコラボ第8弾“フロライフ”

〇開催期間：2026年3月5日(木)～3月31日(火)

〇開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ38店舗

〇開催内容

- コラボ限定のマフラータオル「フロライフゲーマーズセット」の販売- コラボグッズの販売- コースターがもらえるコラボメニューの販売- カレーうどん、汁を飛ばさず食べれるか!?CHALLENGE- ホロライブゲーマーズメンバーが香りを選んだコラボ風呂- 描き下ろしイラストのパネルやのぼり、タペストリーなどといったコラボ装飾- ホロライブゲーマーズメンバーの録り下ろしオリジナル館内放送- 全問正解で景品がもらえる、間違い探しイベント- Xキャンペーン参加でポストカード＆コラボ装飾プレゼント1.フロライフゲーマーズセット

店舗ご入館時に、入館料金＋フロライフゲーマーズセットの料金をお支払いいただいた方に、描き下ろしイラストを使用したコラボ限定マフラータオルをランダムでお渡しします。

フロライフゲーマーズセット

2.コラボグッズ販売

店舗にてコラボグッズを販売します。

描き下ろしイラストの浴衣ver.とフロあがりver.の2種類と、可愛いミニキャラ、ドッド絵が様々なグッズになって登場します。

また、3月5日(木)12時からオンラインショップでも販売を行います。

▼極楽湯公式オンラインショップ

https://www.store-gk.com/

＜販売グッズ＞

グッズ一覧(1)グッズ一覧(2)3.コラボメニュー販売

店舗のレストランではホロライブゲーマーズをイメージしたフードやドリンクの他、オリジナルレンゲがついてくるスペシャルメニューを数量限定で販売します。

また、1品ご注文ごとにオリジナルコースターをランダムでプレゼントいたします。

コラボメニューオリジナルコースター(全12種ランダム)

4.カレーうどん、汁を飛ばさず食べれるか!?CHALLENGE

オリジナルレンゲ付きカレーうどんを数量限定販売します。

ご注文された方に、紙エプロンとオリジナルレンゲ1本(全4種)をお渡しいたします。

カレーうどんの汁が紙エプロンに飛ばないように完食いただくと、成功者用の景品をお渡しいたします。

※景品が無くなり次第終了になります。

スペシャルメニュー

5.コラボ風呂

ホロライブゲーマーズが香りを選んだ4種類のコラボ風呂を開催します。

浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾します。

※RAKU CAFE での実施はございません。

コラボ風呂

6.コラボ装飾

描き下ろしイラスト浴衣ver.を使用したキャラクターパネルやのぼりの他、ミニキャラのタペストリーがコラボ装飾として全店に登場します。

コラボ装飾

7.館内放送

店舗の館内放送にて、特別に録り下ろしたスペシャルボイスが流れます。

館内放送

8.店舗限定間違い探しイベント

コラボ期間中、入館料金＋フロライフゲーマーズセットをご購入された方へ間違い探しの解答用紙をお渡しいたします。

間違いを12個見つけた方にオリジナルステッカーをお渡しいたします。

※フロライフゲーマーズセットのマフラータオルを購入された方が対象です。

※一度の入館につきお一人様一回までの参加となります。

※景品が無くなり次第終了になります。

間違い探しイベント景品

9.Xキャンペーン

極楽湯／RAKU SPA(公式)Xをフォローし、ハッシュタグ「#フロライフゲーマーズ」をつけてコラボにまつわる内容を投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方に、コラボ限定ポストカードとコラボ装飾が抽選で当たる抽選券をお渡しします。(個別デザインのポストカードはコメント付き)

※ポストカード全5種。期間によって配布デザインが異なります。

※景品のコラボ装飾は展示品となりますので、汚れや傷などがある場合がございます。また、景品の絵柄は選べません。

コラボキャンペーン注意事項

ポストカード全5種(数量限定)Xキャンペーン景品

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

※各店舗の店休日は店舗HPをご確認ください。

※RAKU CAFE でコラボ風呂の実施はございません。

▼ホロライブ×極楽湯・RAKU SPAコラボHP

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

『ホロライブ』とは

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。

YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive/

(C) COVER