TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」とタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」が3月5日(木)よりコラボ開催決定！

株式会社極楽湯ホールディングスTVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」×「Bull Pulu」コラボキャンペーン

当社子会社の株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年3月5日(木)よりタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」各店舗およびGK Store(オンラインショップ)にて、TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」とのコラボキャンペーングッズを販売いたします。

今回は「春のお出かけ」をテーマにした五つ子たちの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドや缶バッジ、アクリルキーホルダーなど様々なグッズを展開いたします。

コラボキャンペーン概要

TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」×「Bull Pulu」コラボキャンペーン

〇開催期間：2026年3月5日(木)～3月29日(日)

〇開催店舗：Bull Pulu各店舗

TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」×「Bull Pulu」コラボ特設ページ

https://bullpulu.com/5hanayome/

オンラインショップ(GK Store)

https://www.store-gk.com/

販売期間： 2026年3月5日(木)12:00～4月5日(日)23:59

※オンラインショップでのご購入は特典対象外となります。予めご了承ください。

※一部、店頭にて販売を行わないグッズもございます。

コラボメニュー・コラボグッズ一覧商品情報アクリルスタンドアクリルスタンド

価格：1,650円(税込)

種類：全5種

サイズ：約W100×H150mm以内

トレーディング缶バッジトレーディング缶バッジ

価格：550円(税込)

種類：全10種・ランダム

サイズ：Φ57mm

※コンプリートセット5,500円(税込)をオンラインショップ(GK Store)にて販売いたします。

アクリルキーホルダーアクリルキーホルダー

価格：1,100円(税込)

種類：全5種

サイズ：約W54×H70mm以内

お名前バッジお名前バッジ

価格：880円(税込)

種類：全5種

サイズ：W70×H48mm

アクリルパネル(店頭での販売なし)アクリルパネル(店頭での販売なし)

価格：3,850円(税込)

種類：全1種

サイズ：W210×H148mm

(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会

コラボキャンペーン注意事項

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様につきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※コラボの詳細、注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

※本グッズは会期終了後、コラボ店舗以外でも販売する場合がございます。

会社概要

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/