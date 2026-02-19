ヒルトン名古屋 ストロベリースイーツビュッフェ第２弾「Strawberry Nostalgia」 3月12日（木）より開催

名古屋ヒルトン株式会社ストロベリースイーツビュッフェ「Strawberry Nostalgia」

ヒルトン名古屋（愛知県名古屋市、総支配人アン・カン）は、2026年3月12日（木）～5月10日（日）の期間、木～日・祝日限定で、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3（スリースリー）」にて、ストロベリースイーツビュッフェ第2弾「Strawberry Nostalgia（ストロベリー・ノスタルジア）」を開催します。

第２弾のテーマは「Journey to Nostalgia」。昭和レトロの温かみやヨーロッパのクラシカルな気品に、現代的なモダンエッセンスを融合させ、どこか懐かしくも新しいストロベリースイーツの世界を旅するような体験をお届けします。

春らしいピンクを基調としたレトロポップな空間には、フォトジェニックなスイーツ全16種類が並びます。なかでも目を引くのは、いちごを贅沢に使用したストロベリーフレジェで表現した「ストロベリーミュージック」。ノイズ混じりのレコードミュージックが聞こえてきそうな、ノスタルジックな雰囲気が特徴です。また、1990年代にブームとなったナタデココを添え、ローズが香る「ほぼ、いちごDEココ」や、濃厚なカスタードとほろ苦いカラメルが懐かしさを呼び起こす「あの頃のプリン」など、記憶をくすぐるスイーツがビュッフェ台を彩ります。

さらに、マシュマロや色とりどりのスプレーチョコなどを自由に組み合わせ、自分だけのパフェを仕上げられる「ときめき☆いちごクリームソーダ」も登場。ライブステーションでは「しぼりたて！いちごモンブラン」を提供し、なめらかなぺーストが軽やかにほどける春らしい一皿をお楽しみいただけます。

ドリンクは、コーヒーやセレクションティー12種類、抹茶ラテ、ホットチョコレート、フルーツジュースなど、全26種類を揃えたドリンクステーションをご用意。6種類のセイボリー（軽食）とともに、心ゆくまで春のスイーツタイムをお楽しみいただけます。

■ストロベリースイーツビュッフェ「Strawberry Nostalgia」概要

会 場：ヒルトン名古屋1階 オールデイダイニング「インプレイス3-3」

期 間：2026年3月12日（木）～5月10日（日）

※3月18日（水）～3月29日（日）は毎日開催

時 間：木～日・祝 15：00～17：00（料理提供は16:30まで）

料 金：大人5,500円／子供（6～12歳）2,750円 ※税金・サービス料含む

詳 細・ご予約：https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/inplace3-3-sweetsbuffet-strawberry2

TEL：052-212-1151（レストラン予約）

■メニュー例

≪ライブステーション≫

しぼりたて！いちごモンブランしぼりたて！いちごモンブラン

抹茶風味のダックワーズを土台に、ふんわりと絞ったホイップクリームを添え、いちご風味のモンブランペーストを、1mmの極細口金で丁寧に絞り上げました。口どけの良さとふわふわとした軽やかな食感が特徴。

ストロベリーミュージック

なめらかなムースリーヌクリームとみずみずしいいちごを合わせた、華やかなフランス菓子フレジェをレコードプレイヤーに見立てた、遊び心あふれる一品。

ときめき☆いちごクリームソーダ

爽やかないちごゼリーと、なめらかないちごジェラートで「いちごクリームソーダ」をパフェ仕立てに。マシュマロなどお好みのトッピングを自由に組み合わせて。

きらめき☆いちごタルト

香ばしいタルト台にアーモンドクリームを敷き詰め、宝石のように輝くいちごを贅沢にあしらいました。

ほぼ、いちごDEココ

いちごをぎっしり詰めた美しいノンアルコール白ワインゼリー。ほのかなローズの香りが漂う上品な一品。

あの頃のプリン

卵のやさしい風味となめらかな口どけに心解けます。ほろ苦いカラメルソースと、みずみずしいいちごを添えて。

いちごミルクレープ

香ばしく焼いたクレープ生地と生クリームを何層にも重ねた、やさしい口当たりのミルクレープ。いちごのクーリーを添えて。

初恋いちごムース

艶やかなパステルピンクのグレーズに包まれた、いちご型のフロマージュムース。ストロベリーやラズベリーの酸味で爽やかに仕上げました。

はいからナポレオンパイ

香ばしく焼き上げたパイ生地に、アーモンドプラリネ風味のカスタードクリームとフレッシュストロベリーを重ねた伝統的なフランス菓子。

プチッとカヌレ

外はカリッと香ばしく、中はしっとり。ドライいちごを添えて仕上げた小さなカヌレ。

いちごコッペちゃん(ハート)

ふんわり焼き上げたコッペパンに、甘酸っぱいいちごとやさしい甘さのクリームをたっぷりサンド。

スコップDEティラミス

マスカルポーネのなめらかなコクを感じながら、いちごの爽やかさが調和する軽やかなティラミス。

デニッシュの極み。

バター香るデニッシュ生地に、いちごをのせて焼き上げた、サクッと軽い食感の一品。

ハロー♪ドバイチョコ

濃厚でリッチな味わいのドバイチョコブラウニーを、いちごの酸味で軽やかに仕上げました。

アイスキャンディー

ストロベリー、桜ストロベリー、いちごカルピス、ピーチの4種類のフレーバーをご用意。ホテルメイドのリッチな味わい。

セイボリー（軽食）

日替わりカレー、スチームライス、季節のスープ、フライドポテト、グリーンサラダをラインアップ。加えて、週替わりメニューとして、みかわ豚ハムのカービングステーション、ストロベリーソースを合わせたジャイアントプルドポークサンドイッチ、ストロベリー タコスステーションが登場。

同テーマのアフタヌーンティーは、スイーツビュッフェ開催日を除く平日に毎日開催

ストロベリーアフタヌーンティー

アフタヌーンティーも、同テーマ「Strawberry Nostalgia」で2026年3月16日（月）～5月14日（木）の期間に開催します。

「あまおうろーる」「ぎゅっといちごチョコ」を含む、いちごスイーツ8種類と、セイボリー2種類をご用意します。コーヒーやカフェラテなどのソフトドリンクは、ドリンクバーで好きなだけご利用いただけます。紅茶はスリランカ紅茶ブランド「Dilmah」のt-シリーズ12種類の中からお選びいただき、お好きなものをポットサービスでお席までお持ちいたします。ポットは何度でも交換でき、多彩なフレーバーをお楽しみいただけます。

■ストロベリーアフタヌーンティー「Strawberry Nostalgia」概要

会 場：ヒルトン名古屋1階 オールデイダイニング「インプレイス3-3」

期 間：2026年3月16日（月）～5月14日（木）

時 間：月～水 14:30～17:00（L.O16:30）

※祝日・スイーツビュッフェ開催日を除く、5月14日（木）は開催

料 金：5,500円 ※税金・サービス料含む

詳 細・ご予約：https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/inplace3-3-strawberry2

TEL: 052-212-1151（レストラン予約）

■メニュー例

しぼりたて！いちごモンブランあまおうろーる初恋いちごムースローズいちごゼリーはいからナポレオンパイぎゅっといちごチョコいちご大福そのまんま、いちごいちごと生ハムのクロスティーニ いちごのサルサいちごとゴルゴンゾーラ シュリンプのタルト

■ペストリーシェフ 渡辺 守（わたなべ まもる）プロフィール

フランス料理の世界からキャリアをスタートし、後にペストリーの道へ転向。1994年にヒルトン名古屋へ入社以来、30年以上にわたりホテルスイーツの第一線で活躍を続けています。現在はペストリーシェフとして、婚礼・宴会、各レストラン、そしてホテル1階「カフェ 3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー」のテイクアウトスイーツの監修を担当。色彩豊かで芸術性に富んだスイーツの数々を手がけています。その卓越した技術と創造性は、国内外のコンテストでも高く評価されており、以下のような受賞歴を誇ります：

・全国洋菓子技術コンテスト大会 内閣総理大臣賞

・ルクサンドグランプレミオ 優勝

・ジャパンケーキショー東京大会 会長賞

・キリクリームチーズコンクール 金賞

・第17回テレビチャンピオン全国ケーキ職人選手権

世界最大のクリスマスケーキ選手権 決勝出場

・2023年 「あいちの名工」 表彰

■ヒルトンのスイーツ体験公式ハッシュタグ “#ヒルトンスイーツ”とは？

国内に展開するヒルトン・ホテルズ&リゾーツが参加。ランチとディナーの間を彩るスイーツタイムに、これまで提供してきた「美味しいスイーツ」 「非日常的で贅沢な時間」に加え、多様なテーマで「わくわくするようなビジュアルインパクト」や「友達に自慢したくなるフォトジェニックな世界観」を更に強化した新たなスイーツ体験です。

■ヒルトン名古屋について

ヒルトン名古屋は、ヒルトン・ホテルズ&リゾーツの一つとして、平成元年（1989年）3月1日に名古屋市内初の外資系ホテルとして開業し、2024年3月に35周年を迎えました。名古屋市のビジネスエリア・伏見に位置し、充実した施設と、 “ヒルトン・スタンダード”と呼ばれる高水準のサービスを備えるファーストクラスのホテルです。9階から27階が客室フロアで、スイートを含む460室を有し、名古屋市街を一望できます。全室に有線・無線インターネットアクセスを完備し、障子や襖を取り入れた日本らしいインテリアが特徴です。

館内には、2018年12月にオープンしたオールデイダイニング「In Place 3-3（インプレイス スリー・スリー）」、2023年8月にリニューアルした中国料理「王朝」などのレストラン&バーのほか、最大1,200名収容の宴会場、屋内プール、ジム、サウナ、屋外テニスコートなど完備した施設を備えています。2025年11月にはエグゼクティブラウンジを約2倍に拡張し、より快適な空間を提供しています。ヒルトン名古屋に関する詳細はhiltonnagoya.jp(https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。

■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr(http://stories.hilton.com/hhr)、Facebook(https://www.facebook.com/hilton)、X(https://x.com/HiltonHotels/)、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。