【千葉/袖ケ浦】「そでがうらスプリングフェスト2026」開催

袖ケ浦市

春のイベント『そでがうらスプリングフェスト』を開催します。

各種グルメを楽しめる飲食出店、体験ブースやガラポン抽選会も実施予定です。

当日は、SPECIAL DJとして、そでがうらアンバサダーでもあるYOSHIO PC氏が心地よい音楽で会場をおしゃれに彩ります！

また、会場には皆さんの気持ちを書いて飾れる桜の木のメッセージボードを設置します。畳を敷いたくつろぎのスペースで、のんびりとお花見気分を楽しみながら、大切な人への応援、新生活への思いを花びらに書いて、みんなで桜を満開に咲かせましょう！

１ 日時

令和8年3月7日（土）11：00～19：00

※雨天・荒天の場合は中止

２ 場所

袖ケ浦駅北口広場

３ 共催・協力

共催：（一社）袖ケ浦市観光協会・袖ケ浦市

協力：株式会社シミズオクト、袖ケ浦市商工会、三育フーズ株式会社、

かどや製油株式会社袖ケ浦工場、株式会社クラナミ、東京ドイツ村、

BLUE RABBIT COMPANY、Olive、リル・オービッツ・ワゴン、

アメリカンステーキ１６イチロー、JUNSE KIMPPA、Cucina Nozomi Buondi、

BAR SUZU、Garula、どんどん焼きそばつるおか、天然温泉湯舞音 袖ケ浦店、

農家の畑ごはん たねやキッチン（敬称略）（2月16日時点）

４ イベントの内容

（１）飲食出店（17店舗）及び飲食エリアの設置

（２）体験ブース（4店舗）

（３）桜の木メッセージボード

（４）お花見エリア

（５）ガラポン抽選会「ガウラマジックロト」の実施

イベント出店店舗・連携店舗での商品購入で補助券を1枚差し上げます。店舗名の異なる補助

券3枚を集めると、抽選会に参加いただけます。

（６）SPECIAL DJ 「YOSHIO PC」氏による会場音響

※出店者等イベント詳細は袖ケ浦市観光協会ホームページにてご確認ください。

５ 問合せ先

(一社)袖ケ浦市観光協会 電話:0438(62)3436

袖ケ浦市役所商工観光課 電話:0438(62)3465

ＵＲＬ https://sodegaurakanko.org/news/archives/329