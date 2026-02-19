【千葉/袖ケ浦】「そでがうらスプリングフェスト2026」開催

春のイベント『そでがうらスプリングフェスト』を開催します。


各種グルメを楽しめる飲食出店、体験ブースやガラポン抽選会も実施予定です。


当日は、SPECIAL DJとして、そでがうらアンバサダーでもあるYOSHIO PC氏が心地よい音楽で会場をおしゃれに彩ります！


また、会場には皆さんの気持ちを書いて飾れる桜の木のメッセージボードを設置します。畳を敷いたくつろぎのスペースで、のんびりとお花見気分を楽しみながら、大切な人への応援、新生活への思いを花びらに書いて、みんなで桜を満開に咲かせましょう！



１　日時


令和8年3月7日（土）11：00～19：00


※雨天・荒天の場合は中止



２　場所


　袖ケ浦駅北口広場



３　共催・協力


共催：（一社）袖ケ浦市観光協会・袖ケ浦市


協力：株式会社シミズオクト、袖ケ浦市商工会、三育フーズ株式会社、


　　　かどや製油株式会社袖ケ浦工場、株式会社クラナミ、東京ドイツ村、


　　　BLUE RABBIT COMPANY、Olive、リル・オービッツ・ワゴン、


　　　アメリカンステーキ１６イチロー、JUNSE KIMPPA、Cucina Nozomi Buondi、


　　　BAR SUZU、Garula、どんどん焼きそばつるおか、天然温泉湯舞音 袖ケ浦店、


　　　農家の畑ごはん たねやキッチン（敬称略）（2月16日時点）



４　イベントの内容


（１）飲食出店（17店舗）及び飲食エリアの設置


（２）体験ブース（4店舗）


（３）桜の木メッセージボード


（４）お花見エリア


（５）ガラポン抽選会「ガウラマジックロト」の実施


　　　イベント出店店舗・連携店舗での商品購入で補助券を1枚差し上げます。店舗名の異なる補助　　


　　　券3枚を集めると、抽選会に参加いただけます。


（６）SPECIAL DJ 「YOSHIO PC」氏による会場音響



　　　　※出店者等イベント詳細は袖ケ浦市観光協会ホームページにてご確認ください。



５　問合せ先


　(一社)袖ケ浦市観光協会　電話:0438(62)3436


　袖ケ浦市役所商工観光課　電話:0438(62)3465


　ＵＲＬ　https://sodegaurakanko.org/news/archives/329