水着姿の描き下ろしで新登場！　「とある魔術の禁書目録」のオンラインくじが販売決定！

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『とある魔術の禁書目録III』の豪華賞品が手に入る＜とある魔術の禁書目録 オンラインくじ～水着Ver.～＞を、2026年2月27日(金)12時より販売します。



とある魔術の禁書目録 オンラインくじ～水着Ver.～は、TVアニメ『とある魔術の禁書目録III』から4人の水着姿の描き下ろしイラストを使用。大満足の豊富なラインナップで展開いたします。選べる！特大布ポスターやB2タペストリー、アクリルフィギュアなど、可愛いキャラが映えるグッズをぜひチェックしてください。


また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「B賞 アクリルフィギュア全種セット」をプレゼント。


この機会をお見逃しなく!!





＜とある魔術の禁書目録 オンラインくじ～水着Ver.～ 概要＞


販売期間：2026年2月27日(金)12:00～2026年3月13日(金)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/index_3/





■賞品ラインナップ


S賞：選べる！特大布ポスター（全4種）








A賞：B2タペストリー（全5種）






B賞：アクリルフィギュア（全4種）





C賞：ミニアクリルフィギュア（全8種）





D賞：BIG缶バッジ（全12種）





※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。




■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルフィギュア全種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン-1


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなくランダムで1枚プレゼント!!


※全8種。ランダムでの配布です。





■おまけキャンペーン-2


【20連セット】をご購入いただいたお客様には「選べる！アクリルキーホルダー」をもれなく1点プレゼント!!


お好きなデザインをお選びください。


※全4種。






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




