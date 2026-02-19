水着姿の描き下ろしで新登場！　「とある魔術の禁書目録」のオンラインくじが販売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『とある魔術の禁書目録III』の豪華賞品が手に入る＜とある魔術の禁書目録 オンラインくじ～水着Ver.～＞を、2026年2月27日(金)12時より販売します。

とある魔術の禁書目録 オンラインくじ～水着Ver.～は、TVアニメ『とある魔術の禁書目録III』から4人の水着姿の描き下ろしイラストを使用。大満足の豊富なラインナップで展開いたします。選べる！特大布ポスターやB2タペストリー、アクリルフィギュアなど、可愛いキャラが映えるグッズをぜひチェックしてください。

また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「B賞 アクリルフィギュア全種セット」をプレゼント。

＜とある魔術の禁書目録 オンラインくじ～水着Ver.～ 概要＞

販売期間：2026年2月27日(金)12:00～2026年3月13日(金)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/index_3/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！特大布ポスター（全4種）

A賞：B2タペストリー（全5種）

B賞：アクリルフィギュア（全4種）

C賞：ミニアクリルフィギュア（全8種）

D賞：BIG缶バッジ（全12種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルフィギュア全種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなくランダムで1枚プレゼント!!

※全8種。ランダムでの配布です。

■おまけキャンペーン-2

【20連セット】をご購入いただいたお客様には「選べる！アクリルキーホルダー」をもれなく1点プレゼント!!

お好きなデザインをお選びください。

※全4種。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/