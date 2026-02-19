祝8周年！24時間おうちでクレーンゲームが楽しめる「タイクレ」2月・3月は8周年記念キャンペーン開催！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）が運営する、おうちでクレーンゲームが楽しめる「タイトーオンラインクレーン（以下タイクレ）」は、2月21日（土）にサービス開始から8周年を迎えます。これまで450万人以上のお客様に支えられてきたタイクレは、皆様への感謝の気持ちを込めて、2月と3月の2か月連続で「タイクレ8周年記念キャンペーン」を開催いたします。

第1弾は2月19日（木）より、8周年にちなんだ8つの特別企画をお届けします。第2弾については、3月上旬に発表予定ですので、ぜひご期待ください。

「タイクレ8周年記念キャンペーン第1弾 8つの特別企画」概要

1. おうちでクレーンゲームを楽しめる「おこもりセット」プレゼント

タイクレのメッセージ「おうちでクレーンゲームしよ？」を心ゆくまで体感いただくために、プレイ前～プレイ後までを徹底サポートする、「タイクレおうちでおこもり8日分セット」を、抽選で3名様にプレゼントいたします。ゴロゴロしながらタイクレをゆったり楽しめる「ハナロロ 着るビーズクッション」をはじめ、疲れ目の癒しグッズ、小腹がすいた時のスナックとジュースなど、クレーンゲーム三昧を満喫できること間違いなしのラインナップをご用意しました！

●応募方法：タイクレ公式Xをフォロー後、2月19日（木）正午頃に投稿されるキャンペーンポストをリポスト

●期間：2月19日（木）～3月6日（金）23：59

●当選人数：3人

●賞品：「タイクレおうちでおこもり8日分セット」

プレイへの集中力を高める：エナジードリンク 1ケース・高ポリフェノールチョコレート8箱

プレイのサポートをする：ハナロロ 着るビーズクッション1点

プレイ中に一緒に楽しむ：スナック8種類、ジュース8種類

プレイ後のリラックスタイムに：ホットアイマスク、温泉の素

プレイに必須の軍資金：タイクレチケット8枚×8日分（WEBブラウザにて使用可能なシリアルコードをお送りします）

2.TC購入でハーゲンダッツ8個を88名様にプレゼント

期間中、1,100円以上のTC（タイトーコイン）パックをご購入のお客様の中から抽選で88名様にハーゲンダッツ8個をプレゼントいたします。

●応募期間：2月19日（木）～3月6日（金）23：59

●賞品：全国のセブン-イレブンで使用できる店舗型デジタルクーポン「ハーゲンダッツ 4種類から1つ（バニラ／ストロベリー／グリーンティー／クリスピーサンド ザ・リッチキャラメル）」×8枚

※クーポン1枚につき、対象商品1個と交換できます。

※上記4種類から、お好きな組み合わせで合計8個お選びいただけます。

●当選人数：88名様

●応募方法：期間中に1,100円以上のTCパックを購入いただき、エントリーフォームよりエントリーしてください。

※エントリーフォームはタイクレ内の「8周年記念キャンペーン第1弾」の「お知らせ」にございます。

●結果発表：ご当選のお客様には3月中旬～下旬にエントリーフォームに記載いただいたメールへご連絡いたします。

3.TC使用で毎日88名様に無料プレイチケット8枚プレゼント

期間中、1日に8,888TC以上プレイいただいた方の中から抽選で、8日間毎日88名様に無料プレイチケットを8枚プレゼントいたします。

●対象期間：2月20日（金）～2月27日（金）23：59

●賞品：無料プレイチケット8枚

●当選人数：合計704名様（8日間×88名様）

●応募方法：期間中、毎日0:00～23：59に8,888TC以上をプレイいただいたお客様が自動的に対象となります。

●結果発表：ご当選のお客様には、ご応募から5営業日以内にチケット8枚が付与されます。

4. 8日間チャレンジ！お米88名様にプレゼント

期間中、タイクレのログイン時に表示されるお知らせに、毎日キーワードが表示されます。8つのキーワードを組み合わせてできる言葉をエントリーフォームからご応募ください。

●キーワード表示期間：2月20日（金）～2月27日（金）23：59

●応募期間：2月28日（土）～3月6日（金）23：59

●賞品：都道府県和柄ギフト米 150g いずれか1袋

●当選人数：88名様

●応募方法：キーワード表示期間中にタイクレのログイン時に表示されるお知らせに、8日間毎日別のキーワードが発表されます。8つのキーワードを組み合わせてできる言葉と必要事項を、2月28日（土）～3月6日（金）に表示されるお知らせのエントリーフォームにご記入いただき、エントリーください。

結果発表：当選のお客様には3月中旬～下旬にエントリーフォームへご記入いただいたご住所へ賞品をお送りさせていただきます。

5.タイクレ8周年限定！お菓子のお楽しみセットが登場！

タイクレ8周年を記念して、8種類のお菓子が入った「お菓子のお楽しみセット」が登場します。

●景品登場日：2月19日（木）～なくなり次第終了

※タイクレ内のバナーから遷移してプレイいただけます

6.新規登録で電動アシスト付き自転車プレゼント！

期間中、タイクレに新規登録いただいた方の中から抽選で1名様に電動アシスト付き自転車をプレゼント。

●応募期間：2月19日（木）～3月6日（金）23：59

●賞品：電動アシスト付き自転車

●当選人数：1名

●応募方法：タイクレに新規登録いただき、エントリーフォームよりエントリーください。

結果発表：当選のお客様には3月中旬～下旬にエントリーフォームへご記入いただいたご住所へ賞品をお送りさせていただきます。

7.お友達招待で無料プレイチケット5枚プレゼント

期間中、これまでタイクレをプレイしたことがないお友達をタイクレに招待いただき、招待したお友達がタイクレに新規登録し、電話番号認証を行うと、ご本人とお友達の双方に無料プレイチケットを5枚プレゼントいたします。

●実施期間：2月19日（木）～2月27日（金）23:59

●招待方法：メニューの「友達招待」から、各種SNSやメールで招待用リンクをお友達にお送りください。

●無料プレイチケットのもらい方：招待を受けたお友達は、届いたリンクからタイクレにアクセスして新規登録を行い、電話番号認証を行ってください。お友達の電話番号認証が完了した後に双方にチケットが5枚ずつ付与されます。

※友達招待をする本人は電話番号認証済みであることが必要です。

※招待された方は、届いたリンクを開いたアプリ（ブラウザ）内で新規登録を行ってください。途中で他のアプリ（ブラウザ）に切り替えると招待が失敗する場合があります。

※WEBブラウザ版、iOS版、Android版が対象です。

8.久しぶりにタイクレにログインのお客様に、800TC＆無料配送チケット、さらにプレイチケットプレゼント

タイクレに30日以上ログインのなかったお客様が期間中にタイクレへログインいただくと、800TCと無料配送チケット1枚をプレゼント。さらに有償TCをご購入いただくと、無料プレイチケット1枚をプレゼントいたします。

●実施期間：2月19日（木）～3月6日（金）23:59

●獲得条件：※1アカウントにつき各種1回ずつのプレゼントとなります。

１.30日以上ログインのなかったお客様が上記期間中

ログインをしていただくことで、ログインボーナス

に加えて、800TCをログイン時に付与いたします。

２.30日以上ログインのなかったお客様が上記期間中

ログインをしていただくことで、無料配送チケット

1枚をログインから5営業日以内に付与いたします。

３.30日以上ログインのなかったお客様が上記期間中

有償TC購入後、無料プレイチケット1枚を5営業日

以内に付与いたします。

「タイトーオンラインクレーン（タイクレ）」について

2018年2月にサービスを開始。登録者数は450万人を突破した、オンラインクレーンゲームです。おうちから24時間いつでもPCやスマートフォン、タブレットなどで本物のクレーンゲームの機械を遠隔操作して景品を獲得できるサービスです。獲得した景品はお手元に宅配便でお届けいたします。タイクレならではの圧倒的な景品の品揃えが特徴で、タイクレでしか手に入らない限定景品も毎月展開しています。さらに、一定回数以上プレイいただいても景品を獲得できない時は、スタッフがお手伝いをする「アシストサービス」を実装しており、好評をいただいております。場所や時間を選ばずプレイいただける利便性、タイクレならではの多彩な景品ラインナップ、アミューズメント施設さながらのサービスを兼ね備えたプレイ体験をご提供しています。Webブラウザ版をはじめ、iOS版、Android版、Yahoo!ゲーム版にてお楽しみいただけます。

Webブラウザ版URL：https://www.taito-olcg.com/web/top/

アプリダウンロードURL（iOS版・Android版 共通）：https://app.adjust.com/1vm1wrg4

【権利表記】(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーオンラインクレーンおよびタイクレは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。