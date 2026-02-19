爆食系VTuber・おむらいす食堂による、食事も創作も思いっきりしたい人のための「欲望肯定エッセイ」が発売。甲賀流忍者ぽんぽこさん激推し！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月19日（木）に、人気の爆食系VTuber・おむらいす食堂氏が自身の原点から食への愛、そして欲望との付きあい方を飾らずに綴った欲望肯定エッセイ『甘く、楽しく、欲深く。』を刊行します。

世の中は遠慮しすぎている？

爆食、動画制作、イラスト、執筆――。多岐にわたるジャンルで支持を集めるVTuber・おむらいす食堂氏による、初の書き下ろしエッセイが誕生しました。

本書は、一人の表現者としての軌跡を振り返り、クリエイターがいかに己の欲望と向き合い、独自のエンタメへ昇華させてきたのか、その葛藤と歓びの過程を赤裸々に綴った一冊です。

テーマは欲望の肯定です。「朝食はパンかご飯？」「デザートは1品まで？」「腹八分目が正解？」……そんな私たちが無意識に縛られている「食」の固定観念を解きほぐし、日常の楽しみを広げてくれます。その視点は「やりたいこと」についても向けられ、読む人の心に響くものがあります。遠慮せず、自分の欲望に素直になることがいかに新しい世界を切り拓く原動力になるのかを、著者ならではの「少し変」で優しい視点から描き出します。

巻頭14ページの豪華カラー漫画に加え、創作の舞台裏である作業環境や、夢を形にした設定資料集など、10年以上に及ぶ活動のアーカイブも大充実。

先輩VTuber・甲賀流忍者ぽんぽこ氏も「こんな子初めて」と太鼓判を押すその感性。胃袋も、日常も、自分の「楽しい」で満たしたくなる――明日をちょっと欲張りに生きるための背中を押してくれる一冊です。

巻頭カラー漫画（14ページ）

エッセイ「ご飯とパンは同時に食べて良い」

コラム「人気動画の裏話」

「好き」全振りの活動歴

【主な目次項目】

夢、形にした設定資料集

巻頭カラー漫画

Chapter 1 原材料と下ごしらえ

Chapter 2 画面の向こうに呼ばれて

Chapter 3 食べ物と私の特別な関係

Chapter 4 私は欲望に囚われよう

COLUMN 卒論はラブレター／私を作った○○／人気動画の裏話／対談 おむ×らいす

制作の舞台裏 ありのままの作業環境／「好き」全振りの活動歴／夢、形にした設定資料集／締切前の修羅場飯

【書誌情報】

書名：甘く、楽しく、欲深く。

著者：おむらいす食堂

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2026年2月19日（木）

判型：四六判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-607999-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001659/)

【著者略歴】

おむらいす食堂（おむらいすしょくどう）

食べることを愛し、創ることを楽しむ爆食系VTuber・動画勢。

2014年COMITIA出展から「おむらいす食堂」としての創作活動をスタート。2021年にVTuberとなり、YouTubeでの動画投稿やグッズ制作、イラスト、執筆など幅広く活動中。

リアルとバーチャルの両方で「今」を楽しむことを大切にし、自分の欲や衝動をポジティブに昇華させる姿が多くの共感を集めている。ヘアピンまみれ氏との「おむらいすまみれラジオ」を毎週更新中。

ドーナツとミナミコアリクイが、だいたい同じくらい好き。

YouTube：https://www.youtube.com/@omurice_shokudo