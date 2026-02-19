「256IPカメラレコーダー」「AI画像解析」をはじめとする最新映像管理ソリューションを「SECURITY SHOW 2026」に出展！

株式会社GeoVision

全世界のセキュリティ企業40位内に名を連ねる映像監視システムメーカー株式会社GeoVision（本社：台湾台北、日本法人：東京都江東区）は、東京ビッグサイト 東7ホールで開催される「SECURITY SHOW 2026」(2026年3月3日(火)～6日(金))に出展します。

本展示会では、「AI画像解析技術」を活用し、現場で発生する「さまざまなできごと」(イベント)を「カメラ映像」で自動検知・集計などを実現するソリューションの実機展示およびデモンストレーションを行います。

また、「256IPチャネル接続ソリューション(VMS)」「新しいVSaaSプラットフォーム(クラウド)」「独自VPNソリューション(VPN)」などの、カメラ映像管理ソリューションやAI搭載カメラもご紹介。

社会の安全・安心を見守るソリューションを展示します。

出展概要

主な出展内容

- 開催日程：2026年3月3日(火)~6日(金)- 開催時間：午前10時~午後5時(最終日のみ午後4時30分終了)- 会場：東京ビッグサイト東7ホール- 小間番号：SS7037- 公式サイト： https://messe.nikkei.co.jp/exhibitor/info/SS/ja/24870/256IPチャネル接続ソリューション「GV-VMS」

64カメラまでライセンス不要

AI映像管理システム

クラウド映像監視ソリューション 「GV-Cloud 」

クラウドベースで映像・入退室管理を一元管理

AI業務効率化画像解析ソリューション「GV-AI Server」

「顔認証」「人数カウント」「転倒検知」

「火災検知」「エリア侵入検知」など多彩なAI機能を搭載



GeoVisionVPNサービス「GV-VPN」

10台まで無料接続、独自「VSaaS」サービス



出展製品例

GV-RNVRL810-P

GV-GBLN4800/ GV-GEBN4800

GV-TMS8800

GV-PoEシリーズ

昨年度(2025年)展示会の様子

本イベントに関するお問い合わせは以下の窓口までお問い合わせください。

株式会社GeoVision

〒135-0033 東京都江東区深川2丁目6番11号 富岡橋ビル5階

Tel: 03-5639-9355(#)

(受付時間：月曜日-金曜日 10:00-17:00)

(祝日と年末・年始・旧盆は除く)

Fax: 03-5639-9356(#)

Email: sales@geovision.co.jp

www.geovision.co.jp(https://www.geovision.co.jp/index.html)

GeoVisionについて

ジオビジョンは、全世界のセキュリティ企業40位内に名を連ねる映像監視システムメーカー「GeoVision Inc.」(本社:台湾)の日本法人です。



AIカメラ・レコーダー・クラウド・入退室管理システムをはじめとする「セキュリティ製品」から、顔認証・AI映像解析などの「最新ソリューション」まで、幅広い製品を提供いたします。お客様の幅広いニーズにお応えするとともに、新しい価値を創造、提案いたします。