井上尚之氏・坂本創氏による二人展をURBAN RESEARCH KYOTOにて開催

株式会社アーバンリサーチ

株式会社アーバンリサーチは、2026年2月21日(土)から3月1日(日)の期間、URBAN RESEARCH KYOTOにて井上尚之・坂本創 / 二人展を開催いたします。

異なる個性や作風を持つ二人の陶芸家。

この度、井上尚之氏と坂本創氏による、初めての二人展を開催する運びとなりました。

それぞれの技法や独創的な世界観を楽しめる魅力的なイベントとなっております。

ぜひお楽しみください。





井上 尚之 （小代焼ふもと窯 / 熊本県）

熊本県北にて約400年続く九州を代表する陶器「小代焼」。

小石原焼の太田哲三氏に師事し、その後、父である小代焼ふもと窯の井上泰秋氏のもとで作陶を開始。

伝統的な小代焼の技法を守りつつ、自身の代名詞とも言える「スリップウェア」で高い評価を得ています。

イギリスの古い伝統技法である「スリップウェア（泥状の化粧土で模様を描く技法）」を現代に蘇らせた第一人者の一人です。大らかな線やモダンな模様が特徴で、和洋問わず現代の食卓に馴染むデザインが人気です。

Instagram @fumotgama(https://www.instagram.com/fumotgama/)

坂本 創（小鹿田焼 坂本工窯 / 大分県）

300年続く「一子相伝」の伝統を守る坂本工窯の長男として生まれ、父・坂本工氏とともに作陶に励んでいます。

日本民藝館展での入選を重ねるなど、次世代の民藝を担う旗手として高く評価されています。

小鹿田焼の代名詞である「飛び鉋（とびかんな）」や「刷毛目（はけめ）」、「流し掛け」といった技法を駆使した、実用的で美しい器が特徴。

伝統的な技法を継承しつつ、現代のライフスタイルに合うモダンな感覚を取り入れた作品を発表しています。

Instagram @so_sakamoto(https://www.instagram.com/so_sakamoto/)

【開催期間】

2026年2月21日(土)～3月1日(日)

【開催店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

【販売についての注意事項】

・ セールスパーソンの指示にご協力いただけない場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。

・ 販売方法およびルールは、事情によりやむを得ず変更する場合がございます。

JAPAN MADE PROJECT

“日本の地域はおもしろい”

日本には、まだ知らないワクワクすることであふれています。私たちは、その土地を愛してやまない地域の方々とともに、おもしろさや課題に向き合いながら、未来につながる地域の“すごい”を発信していきます。

WEB SITE：https://media.urban-research.jp/feature/ur_japanmadeproject/ (https://media.urban-research.jp/feature/ur_japanmadeproject/)

Instagram：@japan_made_project(https://www.instagram.com/japan_made_project?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)









