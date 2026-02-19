Digital Space Conference 2026閉幕、次回開催へ向けた期待高まる

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

一般社団法人日本デジタル経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾吉孝、以下「当連盟」）は、株式会社CoinPost（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：各務貴仁）が企画・運営協力を行う大規模カンファレンス 「Digital Space Conference 2026（以下、DSC2026）」 を、2026年2月17日（火）に虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催いたしました。

当日は、政策・産業・技術の第一線で活躍する登壇者による議論や、多様な分野を横断するセッションが展開され、会場は終日活発な交流と対話に包まれました。参加者からは次回開催を望む声も多く寄せられ、継続的な議論の場としての期待が一層高まっています。

展示ブースでは、「構想から実装へ」すでに始まっている未来を体感

展示ブースでは、実運用中のプロジェクトやユースケースが紹介され、デジタル空間経済が現実社会に組み込まれつつあることが示されました。

本カンファレンスは、単なる技術紹介にとどまらず、政策・産業・文化を横断しながら「未来をつくるための実践知」を共有する場として開催されました。今回の議論と成果を踏まえ、当連盟では次回開催に向けた検討を進めてまいります。

◼️DSC2026のアーカイブ配信のご案内

DSC2026のアーカイブ配信を実施いたします。

当日ご来場いただいた方はもちろん、ご参加が叶わなかった方も、主要セッションをご視聴いただけます。

会場の熱気とともに、AI・Web3・デジタル金融・量子分野など注目テーマの議論を改めてご覧いただけます。

◼️来場者アンケートのお願い（来場者限定）

DSC2026にご来場いただき、誠にありがとうございました。

今後の運営改善および次回開催に向け、来場者アンケートへのご協力をお願いいたします。

アンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で300名様にAmazonギフトカード 500円分をプレゼントいたします。

※本アンケートは、DSC2026来場者限定となります。

＜開催概要＞

日時：2026年2月17日（火）12:00～18:00

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム

主催：一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

企画・運営：株式会社 CoinPost

公式サイト：https://jdsef.or.jp/event/dsc

＜日本デジタル経済連盟について＞

当連盟は、業界横断の総合経済団体として、現在211法人が加盟しています（前年から76法人増加）。会員法人の時価総額は約170兆2,926億円にのぼり、東証市場の約14.3％を占めています。

2025年4月から2026年1月までの活動総数は222件（207営業日）に達し、1営業日あたり1回を超えるペースで多様な業種の企業・自治体・団体が参画し、産業横断で議論と実装に向けた取り組みを進めています。

また、当連盟が扱う技術領域も拡張しています。AI、Web3、メタバースに加え、バイオテクノロジー、量子コンピューター、ロボティクスを新たな柱とし、サイバーセキュリティ、資源・エネルギー、地域未来創生、ジョブ・トランスフォーメーションを重点領域として設定しました。技術の進展を「未来の話」にとどめず、産官学連携を通じて社会実装へとつなげています。

