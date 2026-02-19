「伝説の韓国ドラマ『ロマンス』が甦る！キム・ジェウォン×キム・ハヌル再会ＳＰ」2月28日(土)テレビ初放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社

CS放送「衛星劇場」では、衛星劇場オリジナル番組「伝説の韓国ドラマ『ロマンス』が甦る！キム・ジェウォン×キム・ハヌル再会ＳＰ」を、2月28日(土)午後0時より放送します。

男子高校生と女性教師の恋愛を爽やかに描き、2002年韓国での放送当時、平均視聴率20%をマークした純愛ドラマの傑作「ロマンス」。本ドラマで男子高校生・グァヌを演じたキム・ジェウォンと、新米教師・チェウォンを演じたキム・ハヌルが24年ぶりに再会。当時の思い出やドラマの名シーンを振り返る特別番組です。撮影後一度も会っていなかったという2人が再会の時を迎えた瞬間、キム・ハヌルが涙を流す一幕も。かつてのドラマファンならずとも胸が熱くなる、感動のひとときをお届けします！

伝説の韓国ドラマ『ロマンス』が甦る！キム・ジェウォン×キム・ハヌル再会ＳＰ

★CS衛星劇場にて、2月28日(土)午後0:00～1:00 放送！

2026年

[出演]キム・ジェウォン、キム・ハヌル

名作ラブストーリー「ロマンス」の感動がよみがえる！

女教師と高校生の恋愛を爽やかに描いた純愛ドラマの傑作「ロマンス」。本ドラマの主演を務めたキム・ジェウォンとキム・ハヌルが2026年に再会し、当時の思い出や裏話を語る特別番組。

今回の特別番組では、男子高校生・グァヌを演じたキム・ジェウォンと、教師・チェウォンを演じたキム・ハヌルが、実に24年ぶりとなる再会を果たします。驚くべきことに、二人が顔を合わせるのはドラマの撮影終了以来、今回が初めて。ついに再会の時を迎えた瞬間、あまりの懐かしさと溢れ出す想いに、キム・ハヌルが思わず涙を流す一幕も。番組では、当時の思い出話やドラマの名シーンを振り返るほか、今だからこそ語れるエピソードも満載。かつてのドラマファンならずとも胸が熱くなる、感動のひとときをお届けします。

ロマンス

★CS衛星劇場にて、毎週(水)午後11:00～/毎週(火)午前11:45～ 放送中！

2002年/韓国/全20話（#9～）

[演出]イ・デヨン

[脚本]ペ・ユミ

[出演]キム・ジェウォン、キム・ハヌル、チョン・ソンファン、キム・ユミ

教師と生徒という許されない立場にもかかわらず、愛さずにはいられない2人の純愛を丁寧に描いた、不朽の名作ラブストーリー。

