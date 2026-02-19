池畑慎之介、芳本美代子ほか出演　トニー賞最優秀作品賞など5部門獲得のミュージカル「アプローズ」（＝メアリー・オア原案小説）のストレートプレイ版『喝采～「イヴの総て』より～』チケット発売開始

ロングランプランニング株式会社

『喝采～「イヴの総て」より～』が2026年6月10日 (水) ～ 2026年6月11日 (木)に豊洲シビックセンターホール（江東区豊洲文化センター）（東京都 江東区 豊洲 2-2-18）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :http://confetti-web.com/@/kassai

ブロードウェイミュージカル「アプローズ」を上演して以来、この作品のテーマの深さをより浮き彫りにした芝居版を切望してきた--。

この作品は、大女優に憧れる若い女性が、ベテラン女優を踏み台にのし上がっていく姿から、ブロードウェイの内幕を描き出す、追うものと追われる者のドラマです。

実在の女優をモデルにしたメアリー・オアの短編小説を原作に、「イヴの総て」というタイトルで映画化され、1951年アカデミー賞で作品賞など6部門受賞、1970年にブロードウェイミュージカル「アプローズ」として上演され、アメリカ演劇界最高峰トニー賞でも、最優秀作品賞など5部門に輝きました。

このたび上演する『喝采～「イヴの総て」より～』はミュージカル「アプローズ」のストレートプレイ版とも言える、大女優マーゴを主軸とした物語。舞台女優の栄光と苦悩を辛辣に描き、最後にマーゴが悟る「もっと大切なもの」は、人は人との関係で幸せを感じるもので、周囲を利用して手にした栄光にどれだけの価値があるのだろうかと問いかける。愛を肯定し、成功の価値を問う、秀逸な人間ドラマとなっています。

池畑慎之介（ピーター）という稀有な存在を大女優マーゴに、相手役の若い女優イヴには、2003年、ニール・サイモンの「ジンジャーブレッド・レディ」で、ピーターと阿吽の呼吸見せた芳本美代子、年月を経て円熟味を増した、今作の表現者に相応しい二人の卓越した演技、息の合った競演で、圧巻の舞台をお楽しみください。



あらすじ

アメリカ演劇界で最高の栄誉とされるトニー賞主演女優賞が、新進女優イヴ・ハリントン （芳本 美代子）に贈られた。満場の拍手喝采の中、イヴの本当の姿を知る数人だけが、複雑な表情で彼女の受賞を見守るのだった。丁度一年前、劇作家バズ（沢田冬樹）の妻カレン（中村陽子）は、 大女優マーゴに憧れ毎晩のように劇場の楽屋口に現れるイヴを、マーゴ （池畑慎之介） に引き合わせる。マーゴはイヴの哀れな身上話に心動かされ、 自分の大ファンだという彼女を秘書兼付人として側に置き、 目をかける。 しかしイヴは徐々に本性を現し始め、マーゴの周囲にいる演劇関係者たちに取り入っていく。 ある日、 急なトラブルで舞台に穴をあけたマーゴの代役として出演のチャンスを得たイヴは、 その夜舞台に立ち称賛を浴びる。 一夜にしてスターの座を射止めたイヴの野望は留まることを知らない・・・

有限会社ピュアーマリーとは

「演劇」が、音楽や映画と同じように人々の生活の一部になることを理想とし、演劇文化普及のため、知名度や実力のある俳優で質の高い舞台を全国で上演し、はじめて観劇する方々、幅広い年齢層の方々が演劇の素晴らしさを知り、文化的に演劇を欲する観客層を厚くしていくことを目的とし活動。

「ミュージカル」においては、普遍的なテーマを持ち、音楽性、演劇性に富んだ作品で、「観客」「クリエイター」「俳優」を育てることを最大の目的とし、海外の優れた作品を高い芸術性をもって日本全国各地で翻訳上演することにより、多くの鑑賞の目と、クリエイターの芽を育み、優れた作品を作れる人材を育て演劇界に貢献することを目的としている。

近年は演劇・ミュージカルを通して青少年の育成にも力を入れており、個性や未知の可能性を伸ばし、トップレベルの「俳優」の育成と、未来を担う「魅力ある人材」の育成を目指している。



公式サイト

http://puremarry.com

公演概要

『喝采～「イヴの総て」より～』

公演期間：2026年6月10日 (水) ～ 2026年6月11日 (木)

会場：豊洲シビックセンターホール（江東区豊洲文化センター）（東京都 江東区 豊洲 2-2-18）

■出演者

池畑慎之介

芳本美代子

森山栄治

石田博英

沢田冬樹

森 隆二

中村陽子

吉良達也

門田 学

坂上麻優

■スタッフ

原作 メアリー・オア

翻訳 保坂磨理子

演出 鈴木孝宏

■公演スケジュール

2026年6月10日（水）18：30

2026年6月11日（木）14：00 18：30

※開場は各開演の30分前です。

※上演時間：2時間15分（休憩15分含む）

■チケット料金（税込）

全席指定：12,000円

＜カンフェティ限定・1,000円割引！＞

全席指定：12,000円 → カンフェティ席11,000円！

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com