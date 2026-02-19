【小学生に大流行】話題の「ぷっくりシール」と「シール帳」が手作りできる(ハート)『レジンでつくる ときめき文具』新登場！ 大人気ハンドメイド作家・むぎまま監修
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月19日に、ガールズクラフトシリーズ『レジンでつくる ときめき文具』の予約販売を開始いたしました。
うるつや、ぷっくりかわいい(ハート)
今、小学生の間で大人気の「ぷっくりシール」と「シール帳」が手作りできるクラフトキット『レジンでつくる ときめき文具』。UVライト不要のレジンをまぜてシリコン型に入れるだけで、透明感たっぷりのキラキラ文具が完成。
SNS総フォロワー110万人の大人気ハンドメイド作家・むぎままさんのオリジナルレシピで、はじめてでもかんたん＆安心して楽しめます。
■シール帳、ペン、定規と20個のぷっくりシールがつくれる！
▲レジンで、オリジナルの文具がつくれる！
「ゆめいろシール帳」は、表紙に星型のブリスターがついており、フレークを入れるとシャカシャカ振れるシェイカー仕様に。オリジナルのシール台紙＆リングつき♪
▲「ゆめいろシール帳」
「うるつやシール」は、ぷっくり仕上がる専用シリコン型で、ユニコーン・ねこ・うさぎ・ハートなどのかわいいシールがかんたんに完成。人気のタイルシールもつくれます。
▲「うるつやシール」
天使の羽がかわいい「マジカルステッキペン」は、専用の芯が入ったミニサイズのボールペン。ボールチェーンを通せばキーホルダーにもなります。
▲「マジカルステッキペン」
「オーロラムーン定規」は8cmまで測れる実用タイプ。ハートの穴にリングを通せば、シール帳といっしょに持ち歩けます！
▲「オーロラムーン定規」
▲定規の穴にリングを通すと持ち歩ける！
■大人気ハンドメイド作家・むぎままさん完全プロデュース
監修は、SNS総フォロワー110万人のハンドメイド作家・むぎままさん。レジンを使った小物づくりを得意とし、親しみやすいキャラクターと流行を取り入れた作品アイデアが大人気です。本キットでは、パーツ選定からシリコン型のデザインまで一から手がけ、小さなお子さまでもぷっくりかわいい作品がかんたんに作れるよう細部までこだわりました。
▲SNS総フォロワー110万人の大人気ハンドメイド作家・むぎままさん
■作り方は簡単！ レジンをまぜて型に入れるだけ！
UVライト不要の2液性レジンを採用。レジンをまぜて、シリコン型に入れ置いておくだけで完成します。付属のガイドブックでは、かわいくつくるコツを丁寧に紹介。つくり方の動画もついているので、はじめてでも安心です。
＜マジカルステッキペンのつくり方＞
［手順１.］シリコン型に芯を入れ、レジンを流し、固まるまで置いておく
［手順２.］付属のパーツでかわいくデコレーション
■材料ぜんぶ入りで、すぐにつくれる！
レジン液、シリコン型、3色のインク、デコレーション用のラインストーンなど、必要な材料がぜんぶ入っているので、キットを開けたらすぐに始められます。
▲材料ぜんぶ入り
■シール帳を楽しみつくせるこだわりがいっぱい
3枚のシール台紙・2種類のシール帳裏表紙・リングに加えて、印刷して使えるプロフィール帳も収録。つくって終わりではなく、お友だちとシール交換をしたり、シール帳の裏表紙を着せ替えたりと、使うたびにときめきが広がります。
▲気分で着せ替えできる2種類のシール帳裏表紙
▲自分でつくった文具が机いっぱいに♪
▲3色のインクで作品のアレンジ無限大
■ネット書店限定のダウンロード特典！ 未収録の作り方レシピ「むぎまま裏レシピ」
Amazon、楽天ブックスでご購入いただいた方には、キットで紹介した作り方とは色やアレンジが異なる、特別バージョンの文具がつくれるレシピをプレゼント。
ご購入の書店によって、ちょっぴり大人なドリーミーブルーと、ゆめかわなラブリーピンクの、それぞれ異なるレシピがダウンロードできます。
▼【Amazon限定デジタル特典】
3点セット（むぎまま直伝！ BOOK未収録 作り方レシピ／ドリーミーブルーのシール帳背景紙／うるつやシール用台紙）
▼Amazon限定デジタル特典の詳細・ご予約はこちら
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4057509712
※2026年7月31日（金）23:59までに注文を確定したお客様が対象となります。
▼【楽天ブックス限定デジタル特典】
3点セット（むぎまま直伝！ BOOK未収録 作り方レシピ／ラブリーピンクのシール帳背景紙／うるつやシール用台紙）
▼楽天ブックス限定デジタル特典の詳細・ご予約はこちら
https://books.rakuten.co.jp/rb/18525118/
※2026年7月31日（金）23:59までに注文を確定したお客様が対象となります。
［商品概要］
■ガールズクラフト『レジンでつくる ときめき文具』
監修：むぎままDIY 編：Gakken
価格：2,860円（税込）
発売予定日：2026年5月1日
判型：A4変型
電子版：なし
ISBN：978-4-05-750971-6
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575097100(https://hon.gakken.jp/book/1575097100)
【本書のご予約・ご購入はコチラ】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4057509712/(https://www.amazon.co.jp/dp/4057509712/)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525118/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525118/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開