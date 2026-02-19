【JAF広島】国産レモン発祥の島・生口島で開催！ 「第１０回せとだレモン祭スタンプラリー」に協力します

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）広島支部（支部長 古谷英明）は、せとだレモン祭実行委員会（実行委員長 川崎育造）が2026年2月22日（日）から3月22日（日）まで開催する、スマートフォン（以下スマホ）を使用して尾道市瀬戸田町の観光スポットを巡る「第１０回せとだレモン祭スタンプラリー」の運営に協力します。

本スタンプラリーでは瀬戸田町内にある6カ所のスタンプスポットのうち、3カ所以上を巡ってスタンプを集めると、「第10回せとだレモン祭」当日に素敵な特産品などが当たる抽選会へ参加できます（最大2回）。さらに、スタンプラリー期間中に町内4カ所の施設で参加者向けのサービスが受けられます。

スタンプラリー概要

【スタンプスポット】

・平山郁夫美術館

・瀬戸田港

・向上寺と北町の共同井戸

・島ごと美術館「ベルベデールせとだ」

・シトラスパーク瀬戸田

・瀬戸田サンセットビーチ

【参加者向けサービス実施施設】

※サービス内容は下記「スタンプラリーについて詳しくはこちら」からご確認ください

・平山郁夫美術館

・島ごころSETODA（瀬戸田本店）

・世界に一つだけのレモネード HYAKKOYA（ひゃっこや）

・ボナプール楽生苑

サービス実施施設イメージ

【参加について】

スマホをお持ちの方ならどなたでも参加可能です。アプリのインストール等は不要です。（無料のユーザー登録が必要です）

詳細は下記二次元コード、または「スタンプラリーについて詳しくはこちら」からご確認ください。

「第10回せとだレモン祭」について

スタンプラリーについて詳しくはこちら :https://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/chugoku/hiroshima_stamprally_no1555?utm_campaign=34prtimes&utm_source=2025-040-2&utm_medium=referral

国産レモン発祥の島・生口島（瀬戸田）を舞台に開催するレモンをテーマにしたお祭りです。

誰でも参加できるレモンを使ったユニークな競技をはじめ、レモンのグルメやステージイベントなど、レモンの島をレモン色に染め上げます。

詳しくはこちら（おのなび） :https://www.ononavi.jp/sightseeing/event/detail.html?detail_id=880